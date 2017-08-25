«Лаборатория Касперского» выпустила мобильную VR-игру про охоту на вирусы

Состоялся официальный релиз игры Kaspersky Virus Hunters VR. Шутер в виртуальной реальности, созданный специально для очков Gear VR или Google Cardboard, посвящен борьбе с компьютерными вирусами. Игра уже доступна в магазинах приложений Google Play и Oculus.

По сюжету геймер находится внутри смартфона, который заражен зловредами. Они уничтожают все на своем пути, пытаются стереть все данные, съесть контакты, SMS и даже части самого устройства. Единственная возможность спасти смартфон — проникнуть в лабиринт микросхем и сразиться с вирусами. Враги могут прятаться в любом уголке телефона, а задача игрока — найти всех монстров и уничтожить их.

«Во-первых, формат мобильных игр сейчас — наглядный и простой способ донести любую идею до пользователя, в том числе и о цифровых угрозах и способах борьбы с ними. Во-вторых, VR-игры – это рынок будущего. Сейчас он только формируется, и главная его проблема сегодня — отсутствие большого числа совместимых мобильных приложений. Стремясь быть инновационной компанией во всем, мы решили поэкспериментировать с VR-технологиями. И не исключено, что мы продолжим работу в таком формате», — отметил Олег Гудилин, руководитель управления маркетинга «Лаборатории Касперского» в России.

В последнее время «Лаборатория Касперского» выпустила целый ряд бесплатных решений, которые выходят за рамки классического антивируса. Разработанные приложения призваны обеспечить не только безопасность, но и комфорт всех аспектов цифровой жизни пользователя. Например, приложение Kaspersky Battery Life позволяет продлить время работы батареи устройств на ОС Android, а Kaspersky Who Calls помогает владельцам смартфонов понять, кто им звонит с неизвестных номеров, а также распознает и блокирует звонки от мошенников.

Скачать игру Kaspersky Virus Hunters VR можно бесплатно можно на сайте Oculus или в магазине Google Play.