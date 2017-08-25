Informatica названа лидером в магическом квадранте ИТ-решений по управлению метаданными

Informatica сообщила о том, что исследовательская компания Gartner второй год подряд называет Informatica лидером в магическом квадранте ИТ-решений по управлению метаданными

Универсальное решение в сфере управления метаданными корпоративного уровня от компании Informatica, оснащенное инструментами искусственного интеллекта, поможет преодолеть имеющий место беспорядок в организации информационных ресурсов и адекватно управлять изменениями в сложных экосистемах электронных данных. Это окажется возможным за счет ряда характеристик, заложенных в это решение.

Каталог данных корпоративного уровня, рассчитанный на коллективное использование специалистами компании, предоставляет средства поиска, подобные используемым в Google, сквозную прослеживаемость в иерархии данных, а также возможность рассматривать данные в разрезе любой функциональной проблемы, что даст возможность управлять информационными активами.

Data Governance. Доверять данным и при необходимости контролировать информационные ресурсы можно, используя политики Data Governance применительно к бизнес-задачам, требующим выявления новых закономерностей или проверки существующих гипотез. И таким образом бизнес получает возможность полностью контролировать корпоративные данные.

Инструменты Business Intelligence. Подготавливая и интегрируя практически все типы данных в необходимом для решения той или иной задачи объеме, можно снабжать ими системы класса Business Intelligence, что в свою очередь дает возможность иметь более качественную систему принятия решений.

Облачная стратегия. Нужно понимать, какие информационные активы необходимы, приоритезировать задачи и управлять процедурами подготовки данных для того, чтобы решить проблему миграции или архивации корпоративных данных в облачные хранилища как часть реализации общей стратегии перевода приложений в облачную среду.

Обеспечение безопасности данных. Локализовать и обеспечить адекватную защиту наиболее чувствительных данных и таким образом минимизировать риски нарушения закона о персональных данных 152 ФЗ, Европейского союза о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR) и других требований регулирующих органов за счет интеллектуального подхода к использованию метаданных.

Управление метаданными для Big Data. Решение предназначено не только для работы с классическими СУБД и приложениями, но и решениями Big Data. Именно в области Big Data сосредоточен огромный объем информации и потенциал получения выгоды от их обработки, поэтому крайне важно каталогизировать и доверять этим данным, чтобы не потерят в их многообразии.