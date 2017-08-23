Polymedia представила решение для анализа предпочтений и активности людей

Polymedia представила новую разработку «Умное пространство» на выставке «Город Будущего» в рамках проходящего в Москве «Климатического форума городов России». Решение позволяет музеям, компаниям из торговой и транспортной сферы, а также организаторам крупномасштабных мероприятий собирать, анализировать и визуализировать данные о поведении людей. Комплексное решение реализовано на базе аналитической платформы Visiology.

Особенность решения заключается в возможности предлагать персонифицированный контент и в режиме реального времени отслеживать активность посетителей в зависимости от их местоположения, которое определяется с помощью Bluetooth маяков. Мобильное приложение, разработанное партнером Polymedia – компанией «Лаборатория Интеллиджент Вью», является инструментом сбора данных и позволяет пользователю получать релевантную его предпочтениям информацию.

При внедрении решения «Умное пространство» на территории выставки ее организаторы смогут наладить персональную коммуникацию с каждым посетителем. При регистрации в специальном мобильном приложении мероприятия участники заполняют свой профиль. Во время выставки они смогут получать сообщения с новостями, программой и маршрутами, чтобы лучше ориентироваться на мероприятии и эффективно использовать свое время. По результатам выставки организаторы получают данные по аудитории, её маршрутам, статистику по посещаемости стендов, оценку эффективности каждой зоны. Полученная информация становится основой для новых маркетинговых решений, определения трендов, грамотного прогнозирования будущих мероприятий. Также благодаря внедрению «Умного пространства» пропадает необходимость в печати бумажных материалов на территории всей выставки.

Использование решения на объектах розничной торговли позволяет компаниям делать посетителям персональные продуктовые предложения с учетом истории посещения магазинов или торговых центров. Также с применением «Умного пространства» реализуется возможность показа таргетированной рекламы на экранах, размещенных на территории торговых объектов. Решение хранит данные о перемещении людей и их предпочтениях, позволяет анализировать поведение покупателей в зависимости от их возраста, пола и других показателей, и принимать на основании этих данных эффективные маркетинговые решения, способствующие росту продаж.

Решение «Умное пространство» также может быть использовано в городской среде для повышения уровня качества жизни горожан. Размещение маяков в зонах массового скопления людей, в парках и на различных туристических объектах, поможет людям быстрее ориентироваться на территории, укажет путь к необходимым объектам, позволит узнать новую информацию и быть в курсе произошедших событий и происшествий.

«На российском рынке уже есть компании, предлагающие решения с применением Bluetooth маяков. Наше конкурентное отличие – встроенная система аналитики на основе платформы Visiology. C её помощью использование маяков станет экономически обоснованным. Компании смогут более эффективно распоряжаться данными, которые получают благодаря современным технологиям, — сказал технический директор компании Polymedia Игорь Ишеев. — «Умное пространство» – это гибкое и масштабируемое до размеров мегаполиса решение, которое может быть применимо в различных областях, своего рода Яндекс.Метрика в реальности. На транспорте, в магазинах, в музеях, на выставке или на любого рода мероприятиях, везде анализ аудитории и поведенческих факторов даст возможность найти новые точки для роста и развития организации».

Аналитическая платформа Visiology это разработка российской компании Visiology, созданной в 2015 году как инвестиционный проект системного интегратора Polymedia. Платформа позволяет собирать большие объемы разнородных данных, обрабатывать их с применением математических методов анализа и визуализировать на мобильных и настольных дисплеях, а также экранах сверхвысокого разрешения.