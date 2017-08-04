ARinteg предупредила о возможных массовых атаках на производственные предприятия

ARinteg и партнеры компании выступили с предупреждением о подготовке злоумышленниками новых массовых атак на ИТ-инфраструктуру производственных предприятий, в том числе — на автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). Возможной угрозе присвоен «оранжевый» уровень, предшествующий самому высокому — «красному».

АСУ ТП применяются в энергетике (в том числе на АЭС), промышленности (например, химической), коммунальных службах (поставка воды, газа, электричества, тепла), на транспорте и других критически важных объектах. Сбои в их работе могут создать повышенную опасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также чреваты многомиллионным экономическим ущербом.

В то же время управление технологическими процессами на таких объектах уже немыслимо без использования информационных технологий и систем, в том числе АСУ ТП. По экспертным оценкам, более 160 тыс. компонентов АСУ ТП имеют выход в интернет, а число уязвимостей этих систем, данные о которых обнародованы в 2013-2016 гг., превысило планку в 660 единиц. Атаки на эти системы в большинстве случаев не требуют от злоумышленников понимания технологических процессов и зачастую совершаются буквально в один клик мышью. Не исключено, что инициаторами подобных атак могут выступать не только злоумышленники-одиночки.

Эксперты рекомендуют предприятиям-владельцам АСУ ТП установить последние обновления используемых операционных систем, создать резервные копии важных данных (или убедиться в актуальности уже имевшихся резервных копий), включить DefaultDeny на серверах, обрабатывающих информацию, утрата которой была бы критичной или фатальной, — контроллерах доменов, 1С и т.д. При этом должны запускаться только те прикладные программы, которые включены администратором в соответствующий «белый список». Помимо этого, необходимо запретить с помощью политик информационной безопасности выполнение сценариев powerShell, wscript, psexec, scrcons.exe, wmic, cscript, а также задействовать механизмы защиты, которыми по умолчанию обладают средства борьбы с вредоносным кодом и другие системы информационной безопасности. Не лишним будет и обновление антивирусных баз.

Перечисленные меры могут повлиять на функционирование ИТ-инфраструктуры. Поэтому они должны реализовываться взвешенно и осуществляться специалистами, которые понимают возможности своей корпоративной сети и квалифицированно оценивают последствия предпринимаемых действий. Требуется также их предварительная проверка (отладка).

«Наша компания располагает опытом обеспечения информационной безопасности АСУ ТП, применяемых в различных отраслях экономики. Данные о возможных новых атаках на эти системы позволяют вновь подчеркнуть необходимость соблюдения бдительности и важность планомерных мер по защите АСУ ТП, упреждающих действия злоумышленников и опасность реализации возникающих угроз», — сказал Дмитрий Слободенюк, коммерческий директор ARinteg.