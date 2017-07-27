Canon обновила ПО для систем трехмерного машинного зрения

Canon объявила о выходе 3D Machine Vision Recognition Software версии 2.0.0 — обновленного распознающего программного обеспечения для трех моделей системы трехмерного машинного зрения, выпущенных в августе 2015 года: RV1100, RV300 и RV500.

Системы трехмерного машинного зрения, обеспечивающие распознавание деталей, состоят из головки 3D Machine Vision с датчиком и распознающей программы 3D Machine Vision, которая обрабатывает полученные данные. В сочетании с промышленными роботами система 3D Machine Vision позволяет автоматизировать процессы подачи деталей на производственные линии.

В ситуации растущего спроса на автоматизированные производственные решения актуальна задача выбора бессистемно рассыпанных деталей из лотка. В соответствии с потребностями заказчиков обновленная версия программы позволяет извлекать больше разных типов деталей, делая работу более эффективной и расширяя возможности автоматизации производственных линий.

Помимо доступных ранее типов, система теперь способна с высокой точностью в трехмерном режиме распознавать также плоские и высокоглянцевые детали. Более того, обновленное ПО поддерживает работу с лотками, открытыми с одной стороны для удобного доступа робота-манипулятора, и с лотками, размер которых превышает стандартный диапазон измерения, отвечая потребностям производственных линий в различных отраслях, включая изготовление автомобилей и автомобильных деталей, а также электронную промышленность.

До сих пор для использования робота на отборе деталей необходимо было сначала зарегистрировать рабочую позицию на нем самом. Обновленная версия программы позволит регистрировать рабочую позицию робота с персонального компьютера, без манипуляций с роботом. Улучшенный интерфейс упростил и ускорил настройку системы и работу с ней, облегчая таким образом процесс для оператора.

Для охвата большего числа стран и регионов в дополнение к английскому и японскому языкам ПО теперь поддерживает версии Windows на немецком, французском, корейском и китайском языках.

Обновление программы станет доступно с июля 2017 года. Также, начиная с июля 2017 года, обновленная версия будет устанавливаться на модели RV1100, RV300 и RV500 в стандартном исполнении.