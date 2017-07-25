Orange Business Services стал единым поставщиком телеком и UC-сервисов «ЭнСи»

Orange Business Services объявила о заключении долгосрочного партнерства с группой компаний «ЭнСи» на предоставление всех необходимых телеком-услуг, обслуживание телеком-инфраструктуры и внедрение решения унифицированных коммуникаций по сервисной модели.

ГК «ЭнСи» объединяет профильные сервисные организации, специализирующиеся в различных областях информационно-технологического обеспечения и системного инжиниринга. Общая численность сотрудников составляет около 4000 человек. Компании, входящие в группу, обслуживают более 300 предприятий в более чем 50 регионах и городах России. Среди клиентов ГК «ЭнСи» предприятия «Лукойл» и другие ведущие компании российского нефтегазового, нефтеперерабатывающего, нефтехимического и энергетического секторов, а также крупные производственные предприятия.

Из-за значительной территориальной распределенности офисов холдинга, телеком-услуги в городах присутствия оказывались разными операторами связи. Это делало невозможным обеспечение однородного качества предоставления услуг, требовало значительных вложений в закупку оборудования, усложняло бюджетное планирование. Для концентрации на основном бизнесе – предоставлении услуг инжиниринга, системной интеграции, автоматизации технологических процессов и производства, разработке, внедрении и сопровождении программных решений в соответствии с лучшими мировыми практиками — руководство ГК «ЭнСи» поставило задачу сделать расходы на инфраструктуру более прозрачными и выбрать единого сервис-провайдера.

Orаnge предложил ГК «ЭнСи» сервис облачной телефонии, VPN и LAN-подключения. Также во всех офисах внедряется облачная система унифицированных коммуникаций на базе решения Cisco Call Manager. При этом клиенту не придется самостоятельно приобретать, управлять и обслуживать дорогостоящее оборудование — оно предоставляется в составе услуги. Централизованная система управления решениями расположена на облачной платформе Orange в дата-центре IXcellerate, поддерживается и обслуживается в круглосуточном режиме.

Развертывание решений в ГК «ЭнСи» осуществлялось поэтапно, в режиме «быстрого старта». Первые пользователи смогли работать в ней уже через месяц после запуска проекта. К настоящему моменту управляемая сеть объединяет три крупных офиса и половину сотрудников заказчика. В ближайшем будущем планируется масштабировать ее на все офисы холдинга.

«Облачные решения позволяют бизнесу уделять меньше внимания непрофильной для него деятельности и сфокусироваться на лучшем обслуживании своих клиентов. Наши полностью управляемые услуги дают клиенту возможность избежать затрат на закупку и поддержку оборудования, при этом можно быстро масштабировать или изменять параметры в зависимости от потребностей бизнеса. Мы рады, что стали надежным партнером в цифровой трансформации для ГК «ЭнСи», позволив оптимизировать расходы на услуги связи, одновременно гарантируя их высокое качество», — сказал Дэвид Холден, коммерческий директор Orange Business Services в России и СНГ.

«В результате внедрения решений Orange, предоставляемых по сервисной модели, мы решили задачу унификации телекоммуникационных сервисов. Во-первых, нам удалось исключить затраты на закупку и поддержку оборудования. Мы платим только за тот объем услуг, который мы используем в данный момент. Одновременно мы получили возможность быстро и централизованно изменять конфигурацию сети. Все это позволяет нам сосредоточиться на основной деятельности и повысить эффективность управления компанией», — отметил Владислав Таболин, директор ГК «ЭнСи».