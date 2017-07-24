«Северсталь» внедрила систему управления логистикой на базе SAP

«Северсталь» стала первой российской металлургической компанией, которая перешла на систему управления транспортировками SAP Transportation Management (SAP TM). Решение обеспечивает максимальную автоматизацию и прозрачность бизнес-процессов транспортной логистики, включая оперативное планирование перевозок, эффективное использование транспортных средств и контроль издержек. Для железнодорожных перевозок реализацию проекта выполнил SAP DBS, для автомобильных и водных – BearingPoint.

Система транспортной логистики SAP TM входит в масштабную программу «Бизнес-Стандарт», в рамках которой была произведена автоматизация и совершенствование всех основных функций управления на предприятиях «Северстали».

«Внедрение системы SAP Transportation Management – это комплексный проект, который требовал значительных трансформаций в «Северстали». Оптимизация бизнес-процессов, целый ряд организационных изменений, а также собственно внедрение системы позволили повысить эффективность управления цепочкой поставок, снизить операционные расходы и повысить уровень сервиса, предоставляемого клиентам», – заявил Дмитрий Сахно, директор по продажам сырья, закупкам и логистике «Северстали».

Используя тендерные процедуры при взаимодействии с транспортными компаниями на онлайн-портале, удалось снизить затраты на автоперевозки в среднем на 15%. Кроме того, система SAP TM упростила процесс автоперевозок и для партнеров «Северстали». После ее внедрения снизилось количество простоев автотранспорта и ошибок при погрузке, что сократило число претензий от транспортных компаний.

Внедрение системы в процесс управления судовыми партиями и ряд крупных организационных изменений позволили компании сформировать единую точку контроля за экспортной логистикой «ЧерМК», «Северсталь Экспорт», «Нева-Металл» и других удаленных портов, а также достичь целевых показателей по сокращению запасов в порту.

«Проект интересен тем, что это первое в России решение SAP Transportation Management на базе SAP HANA для морского и речного транспорта, а также первое решение в СНГ для взаимодействия с автоперевозчиками на базе collaboration portal», – отметил Сергей Ткаченко, партнер, BearingPoint.

В рамках управления железнодорожным транспортом «Северсталь» провела серьезную реорганизацию, централизовала функцию оформления ж/д документов в едином Центре подготовки документов, что позволяет стабильно увеличивать получение скидки от тарифов РЖД при укрупнении групповых отправок. Совместный инновационный проект, реализованный командами «Северстали», SAP Labs и SAP DBS, позволил максимально полно учесть в стандартном пакете локализации SAP TM требования грузоотправителей, пользующихся услугами ж/д транспорта.

«Внедрение системы SAP TM позволяет перейти на безбумажный документооборот с РЖД и сокращать время на рутинные операции, а планирование транспорта на основании актуальных дат отгрузки - минимизировать штрафы за неиспользование заявленных объемов, – сказал Ара Агузумцян, директор по консалтингу и поддержке SAP СНГ. — Внедрение SAP Transportation Management в «Северстали» – первый такой проект в российской металлургии. Кроме того, впервые в России это решение внедрено на базе SAP HANA с использованием стандартного пакета локализации, который обеспечивает взаимодействие с системой ЭТРАН при оформлении заявок на перевозку ГУ-12 и железнодорожных накладных».

Система управления транспортировками SAP TM также позволила сфокусироваться на интересах клиентов компании. «С внедрением системы мы можем обеспечивать дополнительный уровень сервиса, предоставляя клиентам «Северстали» актуальную информацию по транспортировкам в личном кабинете нашего интернет магазина на базе SAP Hybris», — отметил Дмитрий Сахно, директор по продажам сырья, закупкам и логистике «Северстали».