НПО «Аналитика» представила мобильные сенсоры для сбора аудиторий

НПО «Аналитика» представила технологию мобильных сенсоров на базе аналитической платформы, обеспечивающую автоматические рекомендации по улучшению различных бизнес-процессов ритейлеров, автоцентров, ресторанных сетей и управляющих торговой недвижимостью по сигналам Wi-Fi от смартфонов посетителей магазинов и торговых центров.

В торговых точках устанавливаются специальные сенсоры, передающие данные в облако, ритейлер получает доступ к информации о состоянии посетительских потоков в магазинах в режиме реального времени с помощью интуитивных дэшбордов и автоматизированных кейсов. Информация является полностью агрегированной и анонимизированной, никаких персональных данных не собирается и не передаётся.

Технологии НПО «Аналитика», совмещенные с возможностями платформ для таргетирования рекламы онлайн, позволяют таргетировать рекламу онлайн на посетителей определенных физических локаций.

«В последние полгода мы всё чаще и чаще начали получать запросы о сборе и аналитике аудиторий различный мероприятий, тест-драйвов, выставок, конференций и многого другого, где обычно либо очень сложно, либо невозможно установить наше стандартное оборудование, - отметил Андрей Журавлев, технический директор НПО «Аналитика», - очевидным решением стало создать на базе нашего стандартного оборудования мобильный комплект с сенсором, собирающим информацию о посетителях, который поможет нашим Заказчикам не просто проанализировать аудиторию какого-либо мероприятия, понять, в каких ТРЦ бывают посетители, но и получить возможность таргетировать очень точечно рекламу ровно на посетителей какого-либо мероприятия».

Технология НПО «Аналитика» предоставляет возможность не только связать онлайн и офлайн мир, но и фактически измерить, насколько эффективна на самом деле реклама в интернете – измерение конверсии из показов рекламы в визит (OnlineToOfflineConversion) является запатентованным НПО «Аналитика» способом измерения эффективности онлайн рекламы.

«Предложение мобильных комплектов позволило нам не просто значительно расширить спектр услуг, предлагаемых заказчикам, но и войти в совершенно другую нишу, в которой у заказчиков полностью отсутствует и не планируется какое-либо присутствие в офлайн», – сказал Андрей Журавлев.

«ЛитРес - лидер рынка электронных книг, и наша работа концентрируется преимущественно в интернете, - сказала Ирина Грааф, заместитель генерального директора по маркетингу ГК «ЛитРес». - Но периодически мы проводим и офлайновые мероприятия для читателей. На одном из них мы решили опробовать сервис «НПО Аналитика». В итоге нам удалось найти пересечения между офлайн и онлайн пользователями, и выделить пусть не очень большую, но крайне релевантную аудиторию».

Среди других Заказчиков «НПО Аналитика» по мобильным комплектам – производители энергетиков и чипсов, у которых есть необходимость “попасть” рекламой в посетителей спонсируемого мероприятия, таким образом реализовав мультиканальность рекламного сообщения не только в наружке, но и в диджитал, автопроизводители, которые могут собрать аудиторию на мероприятиях и тест-драйвах, и многие другие.