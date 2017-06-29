В Краснодарском крае создана единая система управления здравоохранением

«Парус» объявила о внедрении системы управления здравоохранением в Краснодарском крае на платформе «ПАРУС – Бюджет 8». Сейчас с системой работают 280 медицинских организаций. Общее количество пользователей — 2900 человек, при этом число одновременно работающих достигает 1000.

Система обеспечивает наличие полных и достоверных данных о кадровых, финансовых и материально-технических ресурсах медицинских организаций, подведомственных Минздраву Краснодарского края. Организациям предоставляется выбор: вести учет административно-хозяйственной деятельности, подключившись к облачному ресурсу или используя собственные программные продукты, интегрировав их с единой региональной системой (второй вариант востребован крупными учреждениями). Вся информация о ресурсах и результатах работы медучреждений аккумулируется в хранилище данных АХД, что открывает широкие возможности для контроля, анализа и мониторинга деятельности подведомственной сети.

Система Минздрава позволяет контролировать динамику кредиторской задолженности (в том числе просроченной) как в целом по краю, так и по конкретным муниципальным образованиям и учреждениям. Оценивать и контролировать исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности можно в разрезе любых показателей по учреждениям. В ведомстве осуществляется постоянный мониторинг заработной платы: данные можно анализировать в разрезе должностей, учреждений, муниципальных образований, а также в динамике. По исследуемому показателю (зарплата, задолженность, оснащенность, расходы) можно быстро сформировать рейтинг учреждений.

Предусмотрен удобный инструмент визуализации информации не только в виде графиков и диаграмм, но и на географической карте региона. Руководители министерства, учреждений, МИАЦ всегда могут посмотреть актуальные управленческие данные, в том числе и на мобильном устройстве.

С помощью системы решена важная для региона задача повышения достоверности демографической статистики и оперативного анализа демографической ситуации. В частности, осуществляется контроль причин смертности, сравнение показателей рождаемости и естественного прироста (убыли) на 1000 человек по муниципальным образованиям. Благодаря формированию в режиме онлайн свидетельств о рождении и смерти в системе «ПАРУС» и проводимой интеграции с ИС «ЗАГС» удалось избежать масштабных искажений статистических показателей демографии, возникавших ранее из-за ошибок при обмене данными между медицинскими учреждениями, органами ЗАГС и Краснодарстатом.

В системе ведутся регистры медицинских организаций, кадров (24 тысячи записей по врачебному персоналу; учитывается также немедицинский персонал), медтехники (75 тысяч единиц оборудования), а также регистр больных острым коронарным синдромом. Посредством Web-сервисов данные регистров в новых форматах выгрузки передаются в федеральную Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ).

Интеграция программного комплекса с различными внешними ресурсами исключает двойной ввод данных и повышает их полноту и достоверность. Например, взаимодействие с медицинскими информационными системами позволило отказаться от ручного ввода кадровых сведений в МИС. Из регистра ТФОМС в систему выгружаются данные о приписном населении (5,3 млн человек) в разбивке по участкам, которые затем сопоставляются с информацией об участковых врачах в целях анализа эффективности деятельности ЛПУ и принятия в случае необходимости решений о перераспределении потока пациентов.

Применен новый подход к формированию медицинских статистических отчетов (порядка 40 форм медицинской статистики), собираемых на основе данных от 700 организаций и структурных подразделений. Каждая цифра в статистическом отчете является рассчитываемым показателем. При этом, если сведения, необходимые для отчета, уже содержатся в регистрах, показатель статистической формы рассчитывается автоматически.

Андрей Кольба, управляющий партнер компании «Южный Парус», исполнителя проекта, отметил: «Построенная система является уникальной как по количеству пользователей и функционалу, так и по степени связанности данных и интегрированности с множеством смежных информационных систем. Результатом проекта стало совершенно новое качество данных, используемых для управления здравоохранением Кубани, и высокая оперативность их получения. Совместно с краевым МИАЦ мы продолжаем работать над развитием системы как инструмента поддержки принятия решений».