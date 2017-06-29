Lenovo представила новые решения в сегменте ПК для корпоративных пользователей

Lenovo в рамках конференции Tech World TRANSFORM представила новые решения в сегменте ПК для корпоративных пользователей, которые отвечают современным требованиям организации работы сотрудников. Компактная рабочая станция ThinkStation P320 Tiny в миниатюрном корпусе обеспечит надежную работу критически важных приложений благодаря наличию сертификации независимых поставщиков ПО.

Компания также представила решение «ПК как услуга» (PCaaS), которое представляет собой комплексное полностью управляемое решение с фиксированной ежемесячной платой, в рамках которого компания получает в пользование аппаратное обеспечение и услуги. Решение разработано с целью снизить нагрузку предприятий, вызванную необходимостью приобретать, разворачивать и управлять вычислительными средствами. «ПК как услуга» способствует максимально эффективному использованию жизненного цикла продукта и снижению совокупной стоимости владения оборудованием.

В последнее время физическое рабочее место часто рассматривают как дорогой объект недвижимости, в связи с чем появляются новые требования и к его оснащению: так, например, рабочая станция должна быть не только мощной, но и уметь работать в любых условиях. ThinkStation P320 Tiny эффективно использует ограниченное физическое пространство рабочего места и при этом обеспечивает стандартную для рабочей станции производительность.

Новинку от компании Lenovo просто установить, она совместима с аксессуарами из серии ThinkCentre Tiny, высокую производительность гарантируют процессоры Intel Core и графический процессор Nvidia Quadro. Наличие сертификатов независимых поставщиков программных продуктов обеспечивают работу различных профессиональных приложений.

Новое поколение сотрудников, которые общаются с техникой на «ты», имеют свои приоритеты при выборе рабочего помощника: для них важна гибкость устройства и мобильность при выполнении работы. В связи с этим и компании пересматривают свой подход к выбору технологических решений для организации рабочих мест персонала. Приоритет гибкой и динамичной IT-инфраструктуры, концепция CYOD (Choose Your Own Device), использование в работе нескольких разных устройств – все это способствует развитию нового подхода к выбору вычислительного оборудования для работы предприятия с учетом индивидуальных приоритетов сотрудников.

Новый продукт «ПК как услуга» был разработан с учетом новых тенденций и предлагает простое решение для финансирования, развертывания, управления и последующего списания компьютерного оборудования. «ПК как услуга» – это пакетный продукт с индивидуальной конфигурацией и фиксированной ежемесячной платой. Организация может выбрать различные устройства: планшеты, ноутбуки, настольные ПК, рабочие станции, а также программное обеспечение и услуги, и предложить своим сотрудникам широкий выбор устройств и продуктов для выполнения работы. Кроме того, такое решение позволяет увеличивать капиталовложения по мере роста и развития предприятия.

Кристиан Тейсманн (Christian Teismann), старший вице-президент и генеральный директор департамента по продаже устройств корпоративным пользователям подразделения по производству ПК и умных устройств компании Lenovo, отметил: «Наше подразделение меняется и развивается так же, как и представление о рабочем месте. Наш департамент был создан для работы с корпоративными пользователями и реализации инновационных решений и инструментов, которые призваны помочь им использовать возможности умных технологий для преобразования бизнес-процессов. Компактная рабочая станция ThinkStation P320 Tiny и продукт «ПК как сервис» - это лишь два решения из целого пакета продуктов и услуг, которые представляет наша компания и предлагает IT-организациям для содействия в преобразования бизнес-процессов. ПК и в будущем останутся неотъемлемым компонентом индивидуализированной информационно-вычислительной системы».

Рабочая станция ThinkStation P320 Tiny будет доступна на российском рынке в августе 2017 года по цене от $1300.