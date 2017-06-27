Red Hat представила гиперконвергентную инфраструктуру с открытым кодом

Red Hat объявила о выпуске Red Hat Hyperconverged Infrastructure, первого в отрасли корпоративного решения класса «гиперконвергентная ИТ-инфраструктура» (HCI) с полностью открытым кодом. Решение объединяет в себе инновационные технологии хранения данных и виртуализации с надежной и проверенной операционной системой и позволяет реализовать функционал дата-центра в местах с ограниченными ресурсами, таких как удаленные офисы или филиалы.

Организациям с развитой сетью отделений и представительств, таким как банки, энергетические компании или ритейл, на местах требуются те же инфраструктурные сервисы, что и в центральном офисе. Однако решения, которые применяются в корпоративном дата-центре, не годятся для удаленных филиалов и площадок, где, как правило, нет возможности организовать серверные помещения и обеспечить наличие квалифицированных ИТ-специалистов. В такой ситуации требуется решение, которое позволяло бы реализовать инфраструктурные сервисы с помощью всего одного сервера и поддерживало бы горизонтальное масштабирование.

Red Hat Hyperconverged Infrastructure интегрирует систему хранения данных и вычислительный узел на одном сервере, что позволяет легко вписаться в жесткие ограничения удаленных офисов. Благодаря централизованному развертыванию и управлению, решение позволяет использовать высокопроизводительные системы в удаленных филиалах, не имея квалифицированных ИТ-специалистов на местах.

Red Hat Hyperconverged Infrastructure – это единственное корпоративное решение, которое предлагает ИТ-инфраструктуру с полностью открытым кодом и продается и поддерживается его же разработчиком. В отличие от проприетарных систем, ПО с открытым кодом устраняет жесткую привязку к вендору и позволяет поддерживать высокий темп инноваций сообщества разработки технологий с открытым кодом. Строя гиперконвергентную инфраструктуру исключительно на основе своих же программно-определяемых компонентов, Red Hat значительно упрощает сопровождение и поддержку своего решения.

Red Hat Hyperconverged Infrastructure использует ведущую платформу виртуализации и программно-определяемую СХД, чтобы повысить эффективность управления рабочими нагрузками и инфраструктурой хранения данных при использовании широкого спектра серверов и сетей. Это достигается за счет тесной интеграции всех компонентов решения и полной унификации процессов управления на этапах установки и эксплуатации. В состав решения входят следующие компоненты: Red Hat Virtualization – ведущая корпоративная платформа виртуализации на основе технологии KVM; Red Hat Gluster Storage – высоко масштабируемая программная СХД, которая может быть установлена непосредственно на хосте Red Hat Virtualization, не требуя отдельного сервера и упрощая развертывание; Red Hat Enterprise Linux – ведущая корпоративная Linux-платформа, выступающая в качестве надежной и проверенной основы решения; Ansible by Red Hat – мощная и простая система централизованного автоматизированного развертывания и управления конфигурациями без использования программных агентов.

Red Hat Hyperconverged Infrastructure уже доступна для загрузки.

Ранга Рангачари (Ranga Rangachari), вице-президент компании Red Hat и руководитель подразделения Storage, отметил: «Потребность в реализации инфраструктурных сервисов не только в центральном офисе, но и на местах, появилась давно. Однако до настоящего времени на рынке были представлены только проприетарные решения такого класса. С выходом Red Hat Hyperconverged Infrastructure наши заказчики получили возможность без лишних усилий развертывать вычислительные узлы и системы хранения данных в удаленных офисах, чтобы приложения выполнялись непосредственно там, где они используются, как это и происходит в центральном офисе. Благодаря тесной интеграции платформы виртуализации и программно-определяемой СХД, новое решение Red Hat предлагает заказчику простой и понятный механизм приобретения и развертывания и гарантирует полное взаимодействие между центральным офисом и удаленными филиалами, что, в конечном счете, экономит время и средства».

Терри МакКлюр (Terri McClure), старший аналитик Enterprise Strategy Group, сказал: «Рынок интегрированных систем продолжает расти, и гиперконвергентные платформы занимают на нем все больше и больше места. Организация удаленных офисов и филиалов может представлять собой непростую задачу с точки зрения их ИТ-оснащения, и гиперконвергентные системы хорошо подходят для этой цели. Выпустив Hyperconverged Infrastructure, Red Hat сделала многообещающий и весьма своевременный шаг с учетом растущего спроса на гиперконвергентные решения, способные не только удовлетворить потребности удаленных офисов, но и вписывающиеся в общую тенденцию перехода на программно-определяемые ИТ-инфраструктуры».