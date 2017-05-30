Флэш-СХД Huawei OceanStor Dorado V3 сертифицирована как корпоративное решение для платформы SAP HANA

Компания Huawei сегодня объявила о том, что ее флэш-система хранения данных OceanStor Dorado V3 прошла сертификацию SAP как корпоративное решение для платформы SAP HANA. Система OceanStor Dorado V3 с двумя контроллерами поддерживает до 18 узлов SAP HANA, и объединение функционала двух передовых разработок позволяет добиться высокой надежности, сообщили CNews в компании Huawei.

Благодаря передовым наработкам Huawei, связанным с программным обеспечением SAP, система OceanStor Dorado V3 способна повысить производительность системы, работающей на базе программного обеспечения SAP, на 30% и выше с сокращением времени запроса к базе данных до микросекунд, что ускоряет обработку онлайн-транзакций в сети и аналитику в режиме реального времени.

SAP HANA представляет собой базу данных в реальном времени, в основе которой лежит технология вычислений in-memory, обеспечивающая работу платформы хранения и обработки данных для транзакций, бизнес-аналитики, предиктивной аналитики, планирования и обработки коммерческой информации. SAP HANA используется в промышленности, финансовом, государственном и многих других секторах. Высокая производительность этой платформы позволяет клиентам справиться с растущим объемом данных и все более высокими требованиями в отношении эффективности хранения, отметили в Huawei.

Система OceanStor Dorado V3 способна поддерживать в два раза больше узлов SAP HANA, чем традиционные системы хранения той же емкости, что позволяет более гибко производить вертикальное и горизонтальное масштабирование узлов SAP HANA. Система OceanStor Dorado V3 оснащена таким дополнительным функционалом, как gateway-free HyperMetro в режиме active-active, репликация и lossless snapshot. Решение HyperMetro повышает доступность бизнеса, группы консистентности в рамках удаленной репликации обеспечивают целостность данных для аварийного восстановления в приложениях SAP. Функция Lossless snapshot, в свою очередь, позволяет быстро создавать системы разработок и тестирования SAP. Многочисленные патенты Huawei, обеспечивающие надежность флэш-памяти, в три раза увеличивают срок службы флэш-накопителей.

«Сертификация нашего корпоративного решения для использования с платформой SAP HANA в очередной раз подтверждает наше стремление обеспечивать клиентов сервисами для хранения данных, ставящими эффективность, производительность и надежность на первое место, — заявил Мэн Гуанбинь (Meng Guangbin), президент направления IT Storage Product Line, Huawei. — SAP и Huawei — давние стратегические партнеры, и мы надеемся развивать это сотрудничество, чтобы и далее предоставлять клиентам доступ к революционным сервисам хранения и обработки данных».

В целом, как отмечается, сертификация представляет собой важный этап партнерства Huawei и SAP. Пользуясь возможностями обширного профессионального опыта SAP в области платформ и корпоративных решений, а также аналитическими сведениями о рынке, Huawei намерена работать вместе с SAP над разработкой серии решений на базе SAP HANA. Они призваны расширить возможности для обработки данных в режиме реального времени и анализа данных и, как следствие, увеличить операционную производительность и ускорить цифровую трансформацию.