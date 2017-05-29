Stack Group представила защищенное облако M1Cloud для здравоохранения

Stack Group представила защищенное в соответствии с законом облако M1Cloud для компаний отрасли здравоохранения. Презентацию провел Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group, в рамках конференции «ИТ в здравоохранении 2017» (организатор Cnews conferences).

В высоконадежном облаке M1Cloud реализован защищенный контур, обеспечивающий безопасность персональных данных, в том числе для медицинских и фармацевтических компаний. Облако M1Cloud имеет катастрофоустойчивое исполнение в двух дата-центрах в Москве, где создана защищённая инфраструктура, в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов для обработки персональных данных в информационных системах, включая самый высокий уровень - УЗ1, что позволяет, в частности, защищать персональные данные специальных категорий, в большом объеме обрабатывающихся в организациях отрасли здравоохранения.

Для государственных информационных систем создана защита, также реализующая самый высокий класс защищенности ГИС - К1. Таким образом, при размещении информационных систем в облаке M1Cloud компании отрасли здравоохранения смогут проходить аудит Роскомнадзора.

Облако M1Cloud имеет прямые каналы связи с зарубежными дата-центрами, что позволит международным медицинским и фармацевтическим компаниям реализовать требования по локализации обработки персональных данных на территории России (242ФЗ), обеспечив при этом бесшовную интеграцию с зарубежными офисами. При этом таким компания не придется создавать собственную физическую инфраструктуру в России. Компания Stack Group обеспечивает необходимую документацию (в частности, поручение обработки персональных данных) для операторов персональных данных при синхронизации с зарубежными дата-центрами, где описываются процессы сбора персональных данных на территории Российской Федерации.

Облако M1Cloud построено на базе оборудования и программном обеспечении мировых лидеров, в том числе высокая надежность и отказоустойчивость обеспечивается передовыми технологиями стратегического партнера - Hewlett Packard Enterprise (HPE), которые отвечают самым высоким требованиям по SLA.

«Сегодня медицина одна из самых технологически ёмких и развитых отраслей. Уже реализуются масштабные проекты по персонализации методов диагностики и лечения, генных технологий, биопротезированию, предикативной аналитике в медицине, которые подразумевают интенсивное использование информационных технологий и возрастающего объема вычислительных ресурсов. Необходимую гибкость и масштабируемость ИТ-инфраструктуры могут обеспечить облачные сервисы, которые также создают многослойную киберзащиту информационных систем, - сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group. – Таким образом, компании отрасли здравоохранения могут в полной мере осуществить цифровую трансформацию бизнес-процессов, включая информационную безопасность. Такой подход может до 80% снизить затраты на информационную безопасность».