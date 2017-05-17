«Юла» тестирует доставку товаров между пользователями и безопасные сделки

Сервис бесплатных объявлений «Юла» запустил отправку товаров конечным пользователям и сервис «Безопасная сделка» между покупателями и продавцами. Теперь покупатель может оплатить товар прямо на «Юле» через систему защищенных платежей и выбрать доставку «до двери» или в пункт самовывоза. Новые функции уже доступны пользователям Android и iOS в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже, сообщили CNews в Mail.Ru Group.

Теперь в карточке лота отображается кнопка «Купить». Нажав на нее, покупатель может оплатить товар, тем самым подтвердив его покупку. На период проведения сделки сумма оплаты блокируется: таким образом, покупатель может убедиться, что товар соответствует описанию. После того, как товар получен и проверен, деньги поступают продавцу. Транзакционная сторона сервиса реализована внутренним процессингом платежей Mail.Ru Group совместно с банком ВТБ24.

В случае, если товар не соответствует описанию товара в объявлении, продавец может предложить скидку. Если спор между покупателем и продавцом не решится путем переговоров, арбитражная комиссия поможет найти выход из ситуации.

«“Юла” стала первой платформой на российском рынке, интегрировавшей доставку товаров от одного физического лица другому напрямую в процесс купли/продажи. Кроме того, на “Юле” появился сервис защищенных сделок, который создан по модели, доказавшей свою востребованность в мировой практике. Доставка откроет продавцам доступ к миллионам новых покупателей, а покупателям, в свою очередь, позволит находить нужные товары и выгодные предложения по всей стране», — заявил Егор Абрамец, руководитель проекта «Юла».

«Благодаря новому функционалу покупка товаров по объявлению станет такой же удобной и надежной, как заказ в интернет-магазине», — считает вице-президент, директор департамента эквайринга ВТБ24 Алексей Киричек.

Пользователи обновленной «Юлы» могут оформить доставку товара. Стратегическим партнером «Юлы» по доставке стала компания Boxberry, которая обеспечивает прием посылок по всей стране, а также выдачу заказов в 1223 отделениях.

На этапе тестирования покупателям и продавцам доступна возможность передавать и получать товары в пунктах Boxberry в одном из четырех городов. Кроме того, для покупателей в Москве работает курьерская доставка непосредственно в руки (на дом или в офис).

Помимо новых функций, покупателям и продавцам по-прежнему будет доступен традиционный вариант сделок — оплата и передача товара из рук в руки.

После тестирования новых функций в первых четырех городах сервис доставки и защищенные сделки станут доступны по всей России. Отправлять и получать товары можно будет более чем в 370 городах страны. Сервис также станет доступен пользователям сайта youla.ru.