Smart IDReader ускорит распознавание паспортов РФ в продуктах «Инсайрес»

Компания Smart Engines объявила об интеграции технологии распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader в систему регистрации, учета и контроля посетителей VisitorControl, разработанную специалистами российской компании «Инсайрес». Об этом говорится в заявлении Smart Engines, поступившем в редакцию CNews.

«Инсайрес» работает на рынках автоматизированных информационных систем и электронных сервисов. Одним из ее ключевых продуктов является система VisitorControl, которая предназначена для автоматизации бюро пропусков бизнес-центров, банков, коммерческих и государственных учреждений, проходных предприятий и т.д.

VisitorControl позволяет организовать пропускной режим любой сложности и совместима с системами контроля доступа (СКД). Программа имеет интегрированные решения с СКД российских и иностранных производителей, среди них: Artonit, RusGuard, PERCo, «Бастион», «Кодос», Bolid, «Сигма-ИС», «Кронверк», Octagram, Parsec, Bosch, KerySystems, Apacs и другие.

Для ускорения процесса регистрации посетителей и уменьшения ошибок ручного ввода данных из документов в VisitorControl предлагается использовать дополнительный модуль «Распознавание документов», который позволяет зарегистрировать посетителя, нажав всего две кнопки.

После того, как получено отсканированное изображение документа, оно распознается с помощью Smart IDReader и происходит автоматическое заполнение формы регистрации посетителя. При этом время распознания разворота паспорта РФ на обычных компьютерах составляет менее 1 секунды, а в случае использования современных процессоров время распознавания может быть меньше 0,1 секунды, утверждают в Smart Engines.

«Начало сотрудничества с компанией “Инсайрес” для нас — это прекрасная возможность предложить наше решение пользователям всех наиболее распространенных систем контроля доступа, представленных в России», — заявил генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.

На текущий момент завершена интеграция Smart IDReader для распознавания в системе VisitorControl следующих документов: паспорт гражданина РФ, всех действующих типов водительских удостоверений, загранпаспортов РФ и любых документов с машиночитаемой зоной (MRZ). При этом Smart IDReader позволяет не только извлекать текстовые данные, но и умеет определять тип документа, а также находить фотографию и подпись на документе.

«Несмотря на то, что распознавание паспорта РФ доступно на рынке уже более 10 лет, эти решения с каждым годом становятся всё более эффективными для работы с посетителями. Проведенное нами тестирование показало, что Smart IDReader, по нашему мнению, является лучшим продуктом по качеству и скорости распознавания сканов и фотографий удостоверяющих документов», — заявил руководитель департамента развития и эксплуатации информационных систем “Инсайрес” Валерий Закиев.

Функционал Smart IDReader для распознавания удостоверяющих документов в видеопотоке и на изображениях будет доступен пользователям системы VisitorControl начиная с версии 6.

В дальнейших планах компаний — интеграция реализованной в Smart IDReader возможности распознавания удостоверяющих документов с помощью веб-камеры в режиме реального времени.