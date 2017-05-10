SAP и Объединенная металлургическая компания объявили о результатах международного аудита ИТ-процессов в ОМК

SAP и Объединенная металлургическая компания (ОМК, г. Москва) объявили о результатах международного аудита ИТ-процессов в ОМК. Компания «ОМК-Информационные технологии» («ОМК-ИТ», г. Выкса, Нижегородская область, входит в состав ОМК) получила сертификат Центра поддержки клиентов SAP уровня Advanced (ACCOE, Advanced Customer Center of Expertise). Данный сертификат подтверждает успешность эволюции ИТ-процессов в ОМК и соответствие глобальным стандартам SAP. ОМК стала второй в России и двадцатой по счету компанией в мире, получившей сертификацию уровня ACCOE от SAP.

Внедрение передовых решений в области информационных технологий и получение сертификации позволяет повысить уровень прозрачности бизнеса, способствует снижению затрат и оптимизации производства, оперативному внедрению сервисов для клиентов и сотрудников.

«Большое спасибо SAP за такую оценку нашей совместной трехлетней работы. В сегодняшнем мире без стабильной работы ИТ-систем невозможна полноценная работа бизнеса, а без внедрения новых технологий не будет и развития компании. Решения SAP помогают нам менять процессы внутри компании, опираясь на лучшие практики в индустрии, улучшать их или внедрять новые», – отметил президент компании ОМК Владимир Маркин.

«Группа Компаний ОМК преобразовала своё ИТ-подразделение с помощью сервисов премиальной поддержки и технологий SAP: из службы поддержки и поставщика ресурсов в полноценного партнёра для бизнеса ОМК и его цифровой трансформации», – сказал Андрей Биветски, генеральный директор SAP Labs в СНГ.

Сертификация Центра Экспертизы SAP уровня Advanced подтверждает наличие у клиента отлаженной системы управления ИТ решением SAP. Все 12 процессов управления решением SAP (такие, как управление ИТ сервисом (ITSM), управление изменениями (CHARM), управление клиентским кодом (CCLM), системный мониторинг (SysMon) и мониторинг бизнес-процессов (BPMON) и т.д.), рекомендуемые методологией SAP, развернуты в компании и работают в соответствии с операционными стандартами SAP.

Перед аудитом в ОМК была реализована комплексная программа трансформации ИТ-процессов: выстроена система управления, проведена индустриализация процессов поддержки и развития SAP-решения и развернута система управления их качеством. В компании подготовлены менеджеры по качеству, разработана система ключевых показателей эффективности и налажен процесс постоянного совершенствования внутренней ИТ-системы. Помимо этого, в ОМК-ИТ была произведена максимальная автоматизация процессов управления ИТ-решениями SAP, которая позволит сотрудникам больше фокусироваться на вопросах развития, оценки применимости и внедрении инновационных сценариев. Программа была реализована в объеме взаимодействия SAP MaxAttention.