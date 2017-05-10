Российская платформа Waves размещена в облаке Microsoft Azure

Waves объявила о том, что ее децентрализованная платформа для проведения краудфандинга Waves Platform размещена в облаке Microsoft Azure Blockchain as a Service (BaaS). Как рассказали CNews в компании, рлатформа создана российскими разработчиками. Ее интеграция в BaaS делает Waves доступной для реализации различных блокчейн-решений по всему миру.

«Мы приветствуем появление блокчейн-платформы Waves в Azure Blockchain as a Service. Эта платформа дает возможность разработчикам оперативно реализовать такие проекты, как ICO (краудфандинг), создание токенов, например для программ лояльности, — сказал Константин Гольдштейн, технический евангелист Microsoft Russia. – Расширение пула платформ в BaaS формирует уникальную среду для разработчиков и компаний, которые заинтересованы в реализации блокчейн-проектов. В один клик BaaS поможет развернуть блокчейн-инфраструктуру, а также интегрировать в эти проекты продвинутые технологии, такие как искусственный интеллект, интернет вещей и др.».

Добавление Waves в Azure дает новые возможности компаниям и разработчикам программного обеспечения, которые хотят, например, создавать свои токены на блокчейне.

«Microsoft стала одной из первых крупных ИТ-компаний, официально признавших потенциал технологии блокчейна. Azure разработан таким образом, чтобы обеспечить экономию компаниям разного масштаба, в противном случае у них бы не хватило ресурсов для запуска своих собственных программных платформ. Платформа Blockchain as a Service — быстрый, недорогой и с низким уровнем риска способ развертывания открытых блокчейн-протоколов. — сказал Александр Иванов, генеральный директор Waves Platform. — Будучи открытой, гибкой и масштабируемой облачной платформой, Azure имеет много общего с Waves. Мы также изучаем новые способы выполнения вычислений, новые способы сделать мощную функциональность доступной для конечных пользователей. Думаю, сотрудничество с Microsoft позволит нам добиться высоких результатов».

В Microsoft Azure доступно уже большое количество блокчейн-решений, включая Ethereum, Chain Core, Corda, Nxt, Lisk — а теперь и Waves. Это формирует комплексную экосистему Blockchain as a Service для реализации различных блокчейн-проектов под любые нужны и для предприятий любого размера.