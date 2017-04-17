Addreality выпустила новую версию ПО для управления цифровым контентом

Addreality, российский разработчик ПО в сфере Digital POS, представила обновление двух версий своего продукта – облачной Addreality Sphere и on-premise Addreality Enterprise. Как рассказали CNews в компании, изменения коснулись основного функционала решения, а также интерфейса, управления и безопасности.

Платформа Addreality служит для централизованного управления цифровым контентом. С помощью нее можно настраивать, контролировать и анализировать рекламные кампании в любом количестве точек продаж по всему миру.

Новая версия платформы позволяет управлять интервалами загрузки контента на цифровые носители, вплоть до полного запрета на скачивание, что экономит интернет-трафик. Для этого же предусмотрено ограничение трафика по скорости. Помимо этого, прямо из системы администратор может включать и выключать любой цифровой носитель, снижая, таким образом, расходы на потребление электроэнергии. Благодаря этому также соблюдаются гарантийные условия эксплуатации ТВ-панелей, не предназначенных для работы 24/7, и экономится ресурс их матрицы. Система оповестит администратора, если цифровой носитель выйдет из строя или незапланированно отключит демонстрацию контента, а система мониторинга поможет заблаговременно узнавать о возможных неполадках оборудования.

Организация работы с цифровым контентом тоже стала проще. В новой версии добавились функции по созданию контента: решение оптимизирует подготовку фото- и видео материалов, а также расходы на монтаж и верстку. В личном кабинете можно настроить шаблон отображения с XML-источниками данных для того, чтобы синхронизировать медиа-изображения с текстами и генерировать контент автоматически. Всем пользователям доступен набор из десятков шаблонов для организации собственной рекламной кампании. Продвинутые пользователи теперь могут использовать фирменные шрифты и разрабатывать интерактивные приложения на основе PSD-макетов из Adobe Photoshop. Платформа также поддерживает целевые начертания шрифтов и их отображение.

Платформа получила и ряд обновлений с точки зрения информационной безопасности. У каждого пользователя появилась собственная роль с разными уровнями доступа, список администраторов теперь можно настраивать для большого количества организаций, усилены меры для предотвращения несанкционированного доступа.

«Помимо внутренних улучшений, платформа Addreality теперь поддерживает сервисные и служебные команды для управления состоянием электропитания и блокировкой аппаратных кнопок профессиональных видеопанелей и других цифровых носителей от Samsung, LG, Philips и NEC, – отметил Сергей Галеев, генеральный директор Addreality. – Все обновления Addreality Sphere и Addreality Enterprise направлены на снижение совокупной стоимости владения решением и расширение возможностей для цифровых коммуникаций с людьми, будь то в магазине, банке или учебном заведении».