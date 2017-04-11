Cуперконденсаторы «Росэлектроники» проходят испытания в составе силовых агрегатов

Специалисты объединенного холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») объявили о выпуске опытных образцов электрохимических конденсаторов с двойным электрическим слоем (суперконденсаторов) для работы в составе гибридных источников электропитания различных образцов техники.

Как рассказали CNews в компании, в настоящее время изделия, разработанные Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», проходят эксплуатационные испытания и уже подтвердили требуемые электротехнические характеристики и надежность, в том числе при длительном сроке использования в различных погодных условиях.

В частности, предприятие поставило образцы накопителей электрической энергии на основе суперконденсаторов в «Сибпромжелдортранс» (Новосибирск) для комплектования системы запуска тепловоза типа ТЭМ-2М, «Кузбасской энергосетевой компании» (Кемерово) - для комплектования трансформаторных подстанций, «Сибирскому троллейбусу» (Новосибирск) - для комплектования энергетической установки троллейбуса, предназначенного для эксплуатации с большой дальностью автономного хода.

Также накопитель электрической энергии на основе суперконденсаторов, изготовленный на «Оксиде», испытан в составе гибридного источника электропитания вилочного электропогрузчика на Машиностроительном заводе им. М.И.Калинина (Екатеринбург). В настоящее время предприятие формирует объем заказа на подобные изделия.

Суперконденсаторы характеризуются очень большими значениями электрической емкости, что делает их незаменимыми в сферах, где требуется быстрый заряд накопителя электрической энергии, большие значения пиковой мощности, отдаваемой в нагрузку, широкий диапазон рабочих температур и большое количество циклов заряд/разряд в процессе эксплуатации. При необходимости источников с большими значениями запасаемой электроэнергии, суперконденсаторы могут использоваться совместно с аккумуляторными батареями, выполняя роль буфера пиковых нагрузок и тем самым защищая аккумуляторные батареи от преждевременного выхода из строя.

В 2017 г. госкорпорация «Ростех» присоединила к холдингу «Росэлектроника» Объединенную приборостроительную корпорацию. Объединенный холдинг является крупнейшим в России разработчиком и производителем радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Объединяет более 170 предприятий и научных организаций радиоэлектронной отрасли. Общая численностью работающих - 75 тыс. человек. Продукция холдинга поставляется более, чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 180 млрд руб.