LG представила в России 38-дюймовый изогнутый монитор LG 38UC99. Фото

LG Electronics анонсировала вывод на российский рынок нового монитора LG 38UC99 для дизайнеров, разработчиков компьютерной графики, аналитиков, все тех, кто каждый день работает в режиме многозадачности с большим объемом информации.

Изогнутый IPS монитор LG UltraWide с форматом экрана 21:9 и разрешением QHD (3440х1440 точек) позволяет контролировать несколько задач одновременно. Разрешение 3840x1600 QHD+ - это эквивалент трех мониторов c соотношением сторон 16:9 и разрешением Full HD (1920х1080). Все это позволяет охватить огромный объем информации, работать с большей производительностью. IPS матрица гарантирует живое изображение без цветовых искажений и комфортный для глаз просмотр в любом удобном положении. Охват более 99％ цветового пространства sRGB гарантирует максимально естественные цвета. Для обеспечения точной цветопередачи монитор калибруется на этапе производства. Дополнительно сниженное время отклика – 1мс обеспечивает по-настоящему плавное изображение даже в самых динамичных сценах.

Технология объемного звучания позволит дополнена встроенными стерео динамиками мощностью по 10 Вт. Специальная функция Rich Bass придает звуку дополнительную глубину. Bluetooth Audio позволяет подсоединить мобильные гаджеты, наушники.

Монитор LG 38UC99

Монитор 38UC99 оснащен не только интерфейсом USB 3.0 с функцией быстрой зарядки мобильных устройств, но и новейшим портом USB Тип-С, который позволяет одновременно подключать монитор к ПК или ноутбуку, осуществлять его подзарядку и передавать данные.

Монитор LG 38UC99

Функция «Экранного меню» облегчит настройку монитора, позволяя использовать для конфигурации настроек вместо физических кнопок обычную мышь. Эффективный инструмент организации окон на экране Screen Split дополняется новым режимом картинка-в-картинке, позволяющим, например, смотреть видео в небольшом всплывающем над основным экраном окне.

Монитор LG 38UC99

Монитор 38UC99 - поддерживает все основные игровые функции, позволяющие максимально насладиться игровым процессом. Уменьшение времени отклика достигается выключением подсветки при смене каждого кадра. При этом исключается размытие, т.к. во время переключения пикселей выключается подсветка, а не вставляется дополнительный кадр. Это в свою очередь снижает время отклика до минимума и исключает возможность появления шлейфов на динамичной картинке.