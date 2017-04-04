Fujitsu инвестирует в средства перехода на цифровые технологии

Fujitsu представила обновленную партнерскую программу Select и планах инвестировать более 1 миллиона евро для того, чтобы поддержать заказчиков при внедрении цифровых технологий. В результате нововведений, воплощенных в программе Select, партнеры компании получат доступ к новым решениям Fujitsu, ориентированным на использование интернета вещей, искусственного интеллекта/анализа больших данных, облачных технологий и обеспечение информационной безопасности. Обновленный портфель продуктов в сочетании с программой профессионального обучения и сертификации создадут для партнеров Fujitsu дополнительные возможности для развития бизнеса и поддержки их заказчиков при переходе на цифровые технологии.

Партнерская программа Select включает специальные предложения для участников со статусом Select Expert и Select Circle. Таким образом Fujitsu стремится поддержать партнеров, которые имеют опыт работы и ориентированы на такие стратегические направления, как цифровизация и цифровая трансформация. Кроме того, новые курсы обучения и программы сертификации поддерживают партнеров в стремлении получить статус Select Expert в таких областях, как интегрированные системы, высокопроизводительные вычисления, виртуальные клиентские вычисления, решения для обеспечения мобильности и защиты данных. Партнеры также получат профессиональную помощь в эксплуатации интегрированных систем от специалистов Fujitsu.

Компания Fujitsu инвестирует более 1 миллиона евро в новые веб-инструменты для того, чтобы упростить доступ к ресурсам и преимуществам программы Select. Партнеры смогут воспользоваться новыми онлайн-функциями запроса цен, регистрации сделок и работы с потенциальными заказчиками, которые будут доступны не ранее апреля 2017 года.

Дейв Хэзард (Dave Hazard), директор подразделения дистрибуции и взаимодействия с партнерами Fujitsu (Sales Operations and Channel) в регионе EMEIA, сказал: «Наша компания уделяет особое внимание вопросам взаимодействия с партнерами и всегда прислушивается к их потребностям. Поэтому мы приняли решение инвестировать значительные средства для того, чтобы сделать нашу программу Select еще лучше и чтобы наши партнеры смогли еще успешнее внедрять современные цифровые технологии. Мы помогаем партнерам получить новые профессиональные навыки и знания. Многие заказчики переходят на интегрированные системы, которые объединяют в одном решении серверные, сетевые и программные компоненты. Партнеры компании Fujitsu должны иметь профессиональные знания, связанные с новыми цифровыми инструментами, включая гибридные ИТ, гиперконвергентные системы и облачные технологии, и навыки в таких областях, как информационная безопасность, большие данные и интернет вещей, для того, чтобы стать доверенными консультантами для своих заказчиков. Поэтому мы уделяем так много внимания вопросам профессионального обучения, включая знания в области цифровизации бизнеса. Глубокое понимание новых технологий поможет партнерам работать более эффективно и с высокой прибыльностью».

Программа Select компании Fujitsu предоставляет широкие возможности партнерам компании основываясь на трех основных принципах: