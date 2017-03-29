Разработка резидента «Сколково» будет использоваться при создании самолетов-амфибий

Резидент ИТ-кластера фонда «Сколково» — компания «Иммерс» (www.immers.ru), российский разработчик решений для суперкомпьютерных вычислений — в партнерстве с российской компанией «Тесис» завершили поставку программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Иммерс»/FlowVision в «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г.М. Бериева». Об этом CNews сообщили в фонде «Сколково».

Сегодня в мире технологии автоматизации инженерных расчетов широко используются в авиастроении вообще и при разработке самолетов специального назначения в частности. Например, при создании самолета-амфибии Бе-200, предназначенного для тушения пожаров, требуется особо тщательная проработка гидродинамики лодочной части фюзеляжа самолета, классической аэродинамики планера, систем забора воды самолетом.

В ТАНТК им. Г.М. Бериева инструменты математического моделирования используются для решения задач прочности, акустики, аэро- и гидродинамики. В 2016 г. инженеры ТАНТК выбрали в качестве вычислительной платформы для конструирования самолетов специального назначения решение компании «Иммерс», которая предложила расчетный кластер, оптимальный по соотношению компактности, энергоэффективности и производительности. Определяющими в этом выборе стали компактность конструкции, низкий уровень шума и отсутствие специальных требований к помещению, рассказали в «Сколково».

По мнению представителей фонда, оперативное изготовление кластера с учетом требований пакета FlowVision к параллельным вычислениям наглядно продемонстрировало преимущества кооперации между отечественными компаниями и российской промышленностью.

ПАК «Иммерс»/FlowVision предоставил разработчикам авиационной техники специального назначения возможности в области решения мультидисциплинарных задач, в том числе позволил им моделировать разнообразные режимы внешнего обтекания и внутренних течений газа и жидкостей.

Специалисты компании «Иммерс» совместно с сотрудниками компании «Тесис» на площадке заказчика провели комплекс пусконаладочных работ и тестирования работоспособности вычислительного кластера на реальных задачах.

«Наша компания уделяет большое внимание продвижению своих решениях для российских предприятий, производящих высокотехнологичную продукцию. В альянсе с компанией “Тесис” — разработчиком ПО газо- и гидродинамики FlowVision — нам удалось создать российский программно-аппаратный комплекс, обладающий комплексом уникальных характеристик. Экспертиза наших двух команд позволила одержать победу в конкурсе и успешно реализовать знаковый для авиационной индустрии проект, — заявил Леонид Клюев, генеральный директор компании «Иммерс», к.т.н. — Надеюсь, что это событие станет началом долговременного успешного сотрудничества с ТАНТК им. Бериева, а само решение будет использовано и на других площадках ОАК».

«Реализация совместного проекта “Иммерс” и “Тесис” в ТАНТК им. Бериева, доказывает востребованность их решений для авиационной промышленности и других машиностроительных отраслей, предъявляющих высокие требования к уровню проектирования, — заявил Сергей Воинов, руководитель направления «IoT, Электроника, Системы хранения, обработки и передачи данных» ИТ-кластера фонда «Сколково». — Более того, подобные решения по компактной локализации вычислительных мощностей могут быть эффективными не только в машиностроении, но и в других отраслях, например, в ТЭК, где существует серьезный тренд к digital-трансформации и переходу к концепции “Цифрового месторождения”».