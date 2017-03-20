AUVIX представила систему Digital Signage для «Юлмарта»

AUVIX объявила о разработке и внедрении системы класса Digital Signage в пригородном центре исполнения заказов «Юлмарт Пулково». Как рассказали CNews в компании, по итогам прошедшего в Москве форума «Бизнес Видео 2017» решение отмечено премией «Проект года. Успех видеотехнологий».

Форматы центров исполнения заказов «Юлмарта» уникальны для рынка торговли, поэтому к пространству залов предъявляются самые высокие требования, отвечающие современным мировым стандартам. «Юлмарт Пулково» – это центр самообслуживания, и число задействованных сотрудников в зале минимально, поэтому вся необходимая информация должна быть легкодоступной, а система управления контентом эффективной и удобной в эксплуатации. Посетители центра могут не только приобрести, получить необходимые товары и воспользоваться услугами «Юлмарта» и его партнёров в комфортных условиях, но и приятно провести время: в центре регулярно организуются мастер-классы, праздники, детские мероприятия, соревнования по киберспорту и многое другое.

С момента оформления заказа до его получения в зоне выдачи посетителей «Юлмарт Пулково» окружает эффективное цифровое информационное пространство. Разработка и внедрение Digital Signage были реализованы на базе программного обеспечения NDS PADS4 командой специалистов AUVIX и заказчика. Для создания системы использовались профессиональные дисплеи LG, мини ПК Intel NUC на базе процессора Intel Core и коммутационное оборудование компании Extron.

На территории пригородного центра потребители самостоятельно выбирают необходимый товар через терминал и после оплаты получают его в зоне выдачи покупок. PADS4, интегрированное с ERP-системой заказчика на базе платформы SAP, формирует соответствующую динамическую таблицу заказов и отображает информацию на экранах, количество которых определяется автоматически в зависимости от пика продаж. На свободных дисплеях демонстрируется информационный и рекламный контент в зависимости от популярности товаров.

Для повышения вовлеченности покупателей созданы и готовы к использованию имиджевые решения: панели для онлайн-продажи авиа-билетов, стилизованные под табло вылета рейсов, а также видеостена, которая позволит клиентам спроектировать и оценить будущую кухню в масштабе 1:1.

«Одним из принципов работы "Юлмарта" является формат продаж, позволяющий свести к минимуму операционные издержки, чтобы обеспечить справедливые цены на товары. При этом большое внимание уделяется поддержанию сервиса на высоком уровне, – сказал Игорь Кузьменко, директор управления продукта и продаж "Плейсы и купоны" компании "Юлмарт". – Мы достигли желаемого результата – созданная система решает задачу информирования, навигации и вовлечения клиентов и является активным элементом организации эффективного информационного пространства».

«В последнее время мы наблюдаем планомерный рост популярности систем Digital Signage в российском ритейле: лидеры рынка все чаще используют цифровые носители для коммуникации с аудиторией, поскольку цифровые технологии позволяют привлекать внимание, доносить информацию и ключевые сообщения до потребителей, – отметил Александр Пивоваров, руководитель отдела разработки и внедрения AV-решений AUVIX. – На западном рынке подобные технологии уже давно доказали свою эффективность, поэтому мы ожидаем, что наши клиенты также будут активнее внедрять передовые решения».