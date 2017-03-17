Sensat: в России появилась новая марка спутникового интернета

«РТКомм» официально представила торговую марку Sensat, разработанную для подключения услуги скоростного спутникового интернета для физических лиц и малого бизнеса.

Генеральный директор дальневосточного подразделения «РТКомм» Михаил Муттерперл сообщил о том, что название бренда является неологизмом, образованным от английских слов sensation (сенсация) и satellite (спутник): «Слитно эти слова расположены для того, чтобы вызывать ассоциацию с сенсацией и технологическим прорывом, которым является способ предоставления услуги доступа в интернет с помощью спутникового Ка-диапазона, фактически перевернувшим представление о скорости и доступности спутникового интернета. Слово «спутник» тоже обыгрывается и имеет двойной смысл – одновременно «спутник жизни» и космический аппарат».

Целевая аудитория Sensat, по словам Михаила Муттерперла – активное взрослое платежеспособное население частной загородной и пригородной жилой застройки, где нет развитой оптической инфраструктуры: «Труднодоступных и просто удаленных регионов, не охваченных сотовыми сетями связи в нашей стране еще много, оптоволокно есть не везде. В то же время и там наблюдается устойчивый рост застройки как индивидуальным, так и малоквартирным жильем, населенным потенциальными пользователями спутникового интернета, - прокомментировал Михаил Муттерперл. - При этом услуга предоставления доступа в интернет с помощью спутникового Ка-диапазона еще очень мало знакома потребителям. Наша стратегия по выводу на рынок новой торговой марки Sensat в первую очередь направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов и проинформировать их о новых возможностях для подключения скоростного спутникового интернета в их частном доме».

Услуга скоростного спутникового интернета предоставляется под ТМ Sensat по всей территории покрытия космических аппаратов «Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6» и «АМУ-1». Она доступна для подключения всем жителям России от Калининграда до Камчатки на выгодных условиях – от 670 рублей в месяц при скорости до 45 Мбит/с на условиях покупки или аренды.

Узнать подробности и оставить заявку на подключение скоростного спутникового интернета от Sensat можно на сайте проекта.