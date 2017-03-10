Yota начала предоставлять услуги в диапазоне LTE-1800

Yota объявила о начале предоставления услуг связи в диапазоне LTE-1800. Как рассказали CNews в компании, благодаря совместному использованию LTE-1800 и LTE-2600 увеличилась емкость сети, а также улучшилось распространение и проникновение сигнала.

С момента начала использования LTE-1800 покрытие сети существенно улучшилось в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Кроме того, изменения коснулись Саратовской, Амурской, Рязанской, Владимирской и Курской областей, а также республики Дагестан и других субъектов РФ.

«Совместное использование LTE-1800 и 2600 сделало сеть мощнее. Если раньше внутри некоторых зданий, а также в удаленных районах сигнал был слабым, то сейчас нашим пользователям доступно более качественное покрытие сети. Это стало возможным благодаря тому, то LTE-1800 дает хороший и устойчивый сигнал внутри помещений, а также улучшенную емкость и скорость передачи данных», - сказал директор по информационным технологиям Yota Андрей Богданов.

На данный момент в Москве и Московской области более половины устройств, зарегистрированных в сети Yota, поддерживают LTE-1800.

Развитие 4G в диапазоне 1800 МГц стало возможным благодаря использованию мобильным оператором Yota объединенной сети «Мегафона» и «Скартел».

Приобрести SIM-карты Yota для смартфона и планшета можно в 81 регионе России. Для модемного продукта безлимитный 4G-интернет доступен в 76 регионах.