Дисплеи Samsung установлены в сетях АЗС «Роснефть», «Лукойл» и BP

Samsung Electronics объявила об успешном развитии проекта рекламно-информационного оснащения крупных федеральных сетей АЗС. Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта, реализованного компанией Logic Media, кассовые зоны в АЗС Роснефть, Лукойл и BP были оборудованы удобными информационными дисплеями, которые снабжают покупателей актуальной информацией и помогают компаниям эффективно продвигать свои товары с помощью видеотрансляции.

Logic Media запустила данный проект в 2002 году, предложив федеральной сети автозаправочных станций BP организовать новую услугу для клиентов в виде доступа к ежедневной свежей прессе и печатным рекламным материалам. Впоследствии было принято решение перейти со статичных рекламно-информационных поверхностей на цифровое оборудование, установив в кассовых зонах LED дисплеи для демонстрации видеоконтента.

Проанализировав предложения всех представленных на российском рынке производителей, компания остановила выбор на оборудовании Samsung. Основными факторами выбора стали яркость и контрастность изображения дисплеев Samsung, их тонкий корпус и рамка, благодаря которым они имеют эстетичный внешний вид. Устройства поддерживают подключение к 3G модему и вертикальную ориентацию экрана, просты в управлении, а самое главное — обеспечены сервисным обслуживанием 24/7.

«Для реализации проекта мы выбрали дисплеи Samsung с диагоналями 32, 40 и 48 дюймов и разрешением Full HD, — сказала Руководитель отдела Digital Signage компании Logic Media Анна Васильева, — Нас привлекли высокое качество изображения, внешний вид и надежность оборудования. Дисплеи способны работать в режиме 24/7 при высокой яркости экрана 400 кд/кв. м. Низкое энергопотребление, от 50 Вт, также положительно сказывается на экономике проекта».

«Компания Samsung высоко ценит сотрудничество c компанией Logic Media. Выбранный формат диджитал решения – это активно развивающееся направление сегодня, которое позволит в ближайшем будущем открывать все новые рынки и сегменты использования профессиональных дисплеев», - отметил Кирилл Короткин, менеджер по развитию корпоративного бизнеса компании Samsung Electronics.

Все дисплеи в рамках проекта были установлены в прикассовых зонах в вертикальной ориентации и подключены к централизованной системе управления контентом по 3G или 4G сетям.

Новая рекламно-информационная система, помимо прямой рекламной функции, позволила решить целый ряд бизнес-задач, включая повышение продаж топлива и продукции кафе при АЗС. Яркие дисплеи в портретной ориентации эффективно привлекают внимание посетителей, дают им полезную информацию о новостях, дорожной ситуации, расписании прибытия авиарейсов, курсах валют, специальных акциях и т.д., позволяя скрасить время ожидания возле кассы.

Информационные дисплеи Samsung от компании Logic Media стали популярной рекламной площадкой для целого ряда крупных федеральных рекламодателей, которые высоко оценили эффективность и гибкость данного инструмента.