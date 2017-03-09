Oracle представила облачные сервисы Oracle Exadata Cloud Machine для размещения в ЦОД клиента

Oracle объявила о расширении портфолио Oracle Cloud at Customer и начале продаж облачных сервисов Oracle Exadata Cloud Machine, продолжая помогать организациям получать преимущества публичных облаков в собственных центрах обработки данных. Как рассказали CNews в компании, Oracle предлагает заказчикам полную свободу выбора и максимальную гибкость вариантов развертывания самой передовой в мире облачной среды баз данных для критически важных рабочих нагрузок. Теперь организации могут развертывать Oracle Exadata разными способами — как облачный сервис в своем ЦОД, в среде Oracle Cloud и в традиционной инфраструктуре предприятия.

Oracle Cloud at Customer, представленное более года назад, уже пользуется большой популярностью, поскольку организации ищут возможности для преодоления разрыва между и публичным облаком и собственной инфраструктурой при переходе к облачным технологиям. Компании готовы переводить корпоративные рабочие нагрузки в публичное облако, однако многие из них ограничены внутренними правилами, законодательными и нормативными требованиями, которые могут препятствовать выводу данных и приложений за пределы собственных дата-центров. Клиентам, которым необходимо или желательно содержать свои базы данных на собственных площадках, Oracle Exadata Cloud Machine предоставляет все преимущества облачных сервисов Oracle Exadata Cloud Service, размещаемых в публичном облаке Oracle.

«Oracle Exadata Cloud Machine — это идеальная платформа для организаций, которые хотят реализовать преимущества облака в своем центре обработки данных, — отметил Хуан Лоайза (Juan Loaiza), старший вице-президент Oracle по направлению Systems Technologies. — За многие годы тысячи клиентов выбрали Oracle Exadata как платформу для работы на ней критически важных баз данных Oracle. И теперь облачные сервисы Oracle Exadata Cloud Machine предоставляют такие же возможности клиентам, которые хотят использовать преимущества облачных технологий, но не могут или пока не готовы переходить в публичное облако».

Oracle Exadata Cloud Machine предоставляет клиентам доступ по подписке к самой мощной СУБД Oracle Database со всеми опциями и функциями, такими как Real Application Clusters, Database In-Memory, Active Data Guard и Advanced Security, обеспечивая высочайшие уровни производительности, доступности и безопасности для критически важных рабочих нагрузок. Кроме того, облачные сервисы Oracle Exadata Cloud Machine полностью совместимы с приложениями и базами данных, развернутыми непосредственно на предприятии и в Oracle Cloud, поэтому любое существующее приложение заказчика можно быстро перенести в облако без каких-либо изменений.

Облачные сервисы Oracle Exadata Cloud Service и Oracle Exadata Cloud Machine предоставляют самые передовые функциональные возможности, в том числе СУБД уровня, соответствующего выполнению критически важных для бизнеса задач OLTP-обработки, аналитики, смешанных рабочих нагрузок и консолидации — включает все возможные опции; проверенную аппаратную платформу для баз данных с флэш-накопителями NVMe, сетевым интерфейсом InfiniBand и самыми производительными серверами; интеллектуальную платформу СУБД с алгоритмами обработки баз данных на уровне систем хранения, сетевой инфраструктуры и вычисленных серверах; облачную платформу для баз данных с оплатой по подписке и наращиванием мощностей в реальном времени; гибкое облачное решение, которое может развертываться в публичном облаке Oracle или в дата-центре клиента, при этом Oracle управляет всей инфраструктурой; простую миграцию в облако, поскольку программное и аппаратное обеспечение идентичны и полностью совместимы.

«Каждая ИТ-организация строит планы по переходу в публичное облако, и клиенты Oracle не исключение, — отметил Карл Олофсон (Carl Olofson), вице-президент IDC по исследованиям рынка программного обеспечения для управления структурированными данными. — Oracle Cloud at Customer предлагает путь в облако, начинающийся в дата-центре, сохраняя прямые взаимодействия с приложениями, которые остаются в инфраструктуре предприятия. Новые сервисы Oracle Exadata Cloud Machine дополняют это возможностями платформы Exadata, управляемой удаленно специалистами Oracle Cloud. Это отличный первый шаг к последующему облачному развертыванию».

Портфолио Oracle Cloud at Customer позволяет организациям получить все преимущества публичных облачных сервисов Oracle в собственном дата-центре. Эта бизнес-модель похожа на подписку в публичном облаке: те же оборудование и программное обеспечение; эксперты Oracle обеспечивают мониторинг и управление инфраструктурой; а для предоставления ресурсов Cloud Machine используются те же инструменты, что и в публичном облаке Oracle. Это уникальное предложение от ведущего поставщика сервисов публичного облака, поскольку Oracle предоставляет стек облачных решений, на 100% совместимых с Oracle Cloud, но при этом развертываемых в собственном ЦОД предприятия. А поскольку программное обеспечение идентично с Oracle Cloud, клиенты могут использовать его в широком спектре сценариев, включая аварийное восстановление, эластичное наращивание вычислительных мощностей, разработка/тестирование, ускоренная миграция рабочих нагрузок, а также единый инструментальный набор API-интерфейсов и сценариев для DevOps. Кроме того, поскольку решение полностью управляется специалистами Oracle, заказчики получают в собственном ЦОД такой же уровень обслуживания, те же передовые инновации и преимущества, что и в облачной среде Oracle Cloud.