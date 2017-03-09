Adata представила внешний SSD-накопитель SD600

Компания Adata Technology, производитель высокопроизводительных модулей памяти, накопителей и мобильных аксессуаров, представила внешний SSD-накопитель SD600, построенный на базе памяти 3D TLC NAND. Новинка имеет два варианта объема — 256 ГБ и 512 ГБ, и обеспечивает скорости чтения и записи 440 МБ/с и 430 МБ/с, весит 90 г и отличается широкой совместимостью (Windows PC, Xbox One, PS4 и Android), сообщили CNews в Adata Technology. Модель SD600 доступна в черной и красно-черной расцветке.

«В соответствии со своей атлетической внешностью новинка обеспечивает скорости чтения и записи 440 МБ/с и 430 МБ/с. SD600 в четыре раза быстрее своих шпиндельных собратьев и демонстрирует меньшее время загрузки и более высокую производительность в играх и приложениях», — заявили в Adata Technology.

Модель SD600 основана на технологии 3D TLC NAND Flash. Adata, как и вся индустрия в целом, переходит на новую 3D/объемную память, так как она отличается большей плотностью данных, надежностью и сроком службы по сравнению с 2D/планарной памятью, отметили в компании.



3D NAND SSD SD600

Благодаря DRAM и SLC-кэшам накопитель SD600 не снижает скорость работы в случае тяжелых нагрузок и больших файлов. Особый интерес представляет SLC-кэш, позволяющий накопителю частично работать в псевдо-SLC режиме (pSLC), что оказывается эффективным при работе с приоритетными задачами, указали в Adata.

Стильный накопитель SD600 легко помещается в карман или сумку, не вызывая неудобств. Накопитель подключается по интерфейсу USB 3.1 и совместим с настольными ПК и ноутбуками на базе Windows, с Xbox One, PS4 и устройствами на базе Android. Корпус новинки покрыт ударопрочным материалом, защищающим его от падений и сотрясений, неизбежных у любителей активного образа жизни.