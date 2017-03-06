МТС вложит более 300 млн рублей в развитие сетей связи в Мордовии

МТС объявила о подписании соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Республики Мордовии. Как рассказали CNews в компании, подписанное соглашение предусматривает сотрудничество по ряду направлений, в том числе, развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона, совместные проекты по развитию и внедрению инноваций и реализация социально-культурных проектов.

«В первую очередь, сотрудничество с МТС направлено на развитие телекоммуникационной инфраструктуры Республики Мордовия, реализацию инновационных проектов. Считаем, что компания будет не только надлежащим образом оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи в Мордовии, но и обеспечит развертывание на территории республики сети подвижной радиотелефонной связи перспективного стандарта UMTS, развитие сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM, а также внедрение новых дополнительных сервисов и услуг. Кроме того, мы рассчитываем совместно с МТС реализовать социально-культурные проекты на территории региона, включая такие как «Сети все возрасты покорны», «Дети в интернете», «Мобильная библиотека», «Поколение М», - сказал председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сушков.

«МТС стремится предоставлять жителям и предприятиям республики не только инновационные телекоммуникационные сервисы, но и целый комплекс сопутствующих услуг в наших офисах обслуживания, будь возможность приобретать современные гаджеты, оплачивать ЖКХ, совершать денежные переводы и много другое. Поэтому мы на постоянной основе не только модернизируем и расширяем сеть на территории региона, но и развиваем собственную розницу, чтобы обеспечить всех жителей Мордовии, вне зависимости от их места проживания, доступом к востребованным услугам. Уверен, что благодаря совместным усилиям МТС и Правительства Мордовия последние достижения в направлении современных технологий станут доступны для жителей и компаний республики», - отметил директор МТС Мордовии Максим Семенов.

В течение 2017 г. МТС продолжит развитие и модернизацию сетей 2G, 3G и 4G на территории Мордовии и строительство волоконно-оптических линий связи.

МТС продолжает реализацию программу строительства и модернизации собственной инфраструктуры сети в Республике Мордовия. Сегодня скорости до 75 Мбит/с в сети 4G-МТС доступны не только в столице региона, но и в Озерном, Луховке, Николаевке, Ялге, Монастырском, Горяйновке и других.