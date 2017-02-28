Riverbed представила новое семейство продуктов для рынка сервис-провайдеров

Компания Riverbed Technology, SD-WAN компания, анонсировала платформу доставки услуг Riverbed Service Delivery Platform, разработанную для того, чтобы сервис-провайдеры могли предоставлять «сеть-как-услугу» со скоростью и гибкостью, необходимыми современным цифровым организациям. Об этом CNews сообщили в Riverbed.

Используемые сегодня инфраструктуры виртуализации сетевых функций (NVF) позволяют поставщикам услуг обеспечивать ресурсами новые сервисы и консолидировать оборудование в филиалах. Однако эти внедрения зачастую недостаточно гибкие и не дают возможность повысить уровень удовлетворенности заказчиков и развивать бизнес, отметили в компании. Во многих случаях NFV усиливает существующие проблемы с техникой из-за введения дополнительных сложностей при эксплуатации.

Riverbed Service Delivery Platform предназначена для того, чтобы позволить поставщикам услуг перенести существующие вложения в NFV в облачную модель «сеть-как-услуга». Благодаря инновационной платформе сервис-провайдеры смогут быстро внедрять новые услуги, следить за тем, что они используются по назначению, а также дают возможность клиентам масштабировать бизнес и использовать новые области, такие как IoT и Edge, пояснили в компании.

Как отмечается, среди ключевых особенностей Riverbed Service Delivery Platform: беспроблемное расширение и интеграция качественных MPLS-сервисов в рамках любых моделей соединения для обеспечения клиентов сервис-провайдеров последовательными политиками, безопасностью, видимостью услуг и надежностью; DevOps-подход для быстрой разработки, принятия и внедрения услуг, значительно сокращающий время выхода новых услуг на рынок; быстрая эластичность и концентрация ресурсов, позволяющие поставщикам поддерживать многопользовательский режим и при этом доставлять отлично масштабируемую инфраструктуру на основе доступных услуг своим заказчикам; постоянная оптимизация доставки услуг через управление с обратной связью, обеспечивающее надлежащие уровни услуг при эффективном использовании инфраструктуры; оптимизированные данные о заказчиках и гарантированное качество сервисов, позволяющие поставщикам выступать по отношению к заказчикам в роли консультантов; извлечение выгоды из существующих инвестиций — платформа беспроблемно интегрируется в смешанную среду, представленную оборудованием и виртуальными машинами, создавая возможность перехода от вложений в традиционные сети к 100%-й NFV- или SDN-среде; открытая и основанная на стандартах платформа делает возможной расширяемость типа plug-and-play на каждом слое архитектуры, устраняя проблему зависимости от поставщика.

«Поставщики услуг переживают глобальную трансформацию. То, как они приобретают технологии, управляют ими и внедряют их, постоянно меняется, для того чтобы они могли отвечать потребностям современного цифрового заказчика, — рассказал Фил Харрис, старший вице-президент и генеральный директор подразделения решений для поставщиков услуг компании Riverbed. — Riverbed Service Delivery Platform позволит сервис-провайдерам качественно преобразовать их бизнес и развить инфраструктуру. Теперь они получат гибкость, необходимую для развертывания дифференцированных услуг и их быстрой доставки конечным потребителям».

Новая платформа дает возможность сервис-провайдерам расширить свое предложение за счет еще большего спектра сетевых и облачных услуг. Riverbed также планирует развивать партнерство с мировыми компаниями, желающими предоставлять дополнительные решения Riverbed «как-услугу», включая SD-WAN-решение Riverbed SteelConnect, обеспечивающее управление сетью с учетом особенностей приложений и соединением с облаком «в один клик», а также Riverbed SteelCentra для управления производительностью/видимости работы.

Выпуск Riverbed Service Delivery Platform планируется во второй половине 2017 г.