«Экологический союз» выпустил мобильный гид по «зеленым» товарам

Некоммерческая организация «Экологический союз» представила свой инновационный проект под названием «Экополка» (app.ecopolka.ru), который поможет пользователям найти проверенные экологические товары из любых категорий в ближайших магазинах. На данный момент в России, в отличие от большинства стран, пока не разработан закон, регламентирующий использование слов «био», «органик» и «эко» на упаковке продукции. Такое отсутствие контроля приводит к процветанию «гринвошинга» — экологичного позиционирования компании или товара без достаточных для этого оснований. «Экополка» призвана решить эту проблему, включив в каталог только те товары, которые отвечают самым главным требованиям: подлинная экологичность и безопасность, сообщили CNews в «Экологическом союзе».

«В базе собраны товары, имеющие специальные графические знаки (экомаркировки). Например, “Листок жизни”, “Европейский цветок”, “Северный лебедь”, EU Organic, FSC (полный список можно найти в “Экополке”). Использование этих маркировок гарантирует, что товар прошел строгую проверку в независимых организациях, признанных на международном уровне», — подчеркнули в «Экологическом союзе».

На сегодня в базе приложения — уже 63 экомаркировки, свыше 500 точек продаж по всей России, более 800 товаров с экосертификатами. И база постоянно пополняется. Приложение можно скачать бесплатно в Google Play (для Android уже выпущена версия 2.0, дополненная и расширенная) и App Store (для iOS обновления в разработке, но можно скачать версию 1.0) или с сайта app.ecopolka.ru.

«Мы рады, что запускаем это приложение в Год Экологии и надеемся, что оно будет полезно всем, кто заботится о своем здоровье. Это важный проект для России, поэтому мы приглашаем к сотрудничеству и производителей, и дистрибьюторов экопродукции», — заявила Юлия Грачева, автор проекта, директор «Экологического союза».

«Сейчас мы ведем переговоры и готовимся к сотрудничеству с торговыми сетями “Леруа Мерлен”, Globus (“Глобус”), “Азбука вкуса”, Auchan (“Ашан”), Metro; IKEA; с производителями, у которых есть экосертифицированная продукция — Samsung Electronics, “Акзо Нобель Декор”, “Технониколь” (“Завод Техноплекс”), Tarkett, “профайн Рус”, “Сплат-Косметика” (бренд BioMio), экоферма “Алеховщина”; а также с экомагазинами — 4fresh, БиоСтория, “Серегина.ру”, “ЭкоГармония”, Organica, — рассказал Роман Саблин, руководитель проекта «Экополка». — Каждый день мы пополняем базу, проверяем заявки на добавление товаров от пользователей приложения и производителей. Уже сейчас мы получаем предложения от компаний из других стран, поэтому будем работать над тем, чтобы вывести наш проект на международный уровень».

«Компания Samsung Electronics создает инновационные продукты с заботой об окружающей среде и безопасности пользователей. Это особенно важно, когда речь идет о таком личном устройстве, как смартфон. Устройства серии Galaxy соответствуют строгим экологическим стандартам, а благодаря приложению от “Экологического союза” можно быстро найти торговую точку, где представлены новинки», — отметил Аркадий Граф, руководитель Samsung Mobile в России.

«Мы знаем, что во всем мире экомаркировка — один из самых прозрачных механизмов регулирования рынка ответственных товаров и услуг. Поэтому “Экополка” имеет все шансы стать полезным инструментом обучения покупателя и взаимодействия с ним», — считает Екатерина Иванова, руководитель направления социально-экологической ответственности «Леруа Мерлен».