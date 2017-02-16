«Севергрупп» выходит на рынок HR-tech с покупкой контрольной доли в «Ремонтнике.ру»

Компания «Севергрупп», группа инвестиционных компаний, деятельность которой связана с осуществлением долгосрочных инвестиций в интересах Алексея Мордашова, объявила о приобретении контрольной доли во фриланс-платформе «Ремонтник.ру» у основателей проекта — Дмитрия Балакирева и Алексея Сапкина и у финансового инвестора проекта Андрея Младенцева. Это первая инвестиция группы в области HR-tech, сообщили CNews в «Севергрупп».

«Мы верим, что развитие человеческого капитала с использованием современных технологий — это одно из самых перспективных направлений для инвестиций на сегодняшний день. Прежде всего, потому, что оно несет в себе большой потенциал для улучшения качества жизни людей, а также способствует более эффективной реализации их способностей в условиях высокой конкуренции. Мы уверены, что накопленный внутри “Севергрупп” опыт работы с людьми, а также экспертиза в области использования передовых HR-практик позволят нам внести собственный вклад в развитие такого рода проектов, — заявил заместитель генерального директора «Севергрупп» Андрей Митюков. — Приобретение доли во фриланс-платформе “Ремонтник.ру” открывает для нас новый динамично развивающийся сегмент HR-tech, и мы намерены активно наращивать свое присутствие в нем в дальнейшем. При этом интерес “Севергрупп” к сегменту HR-tech не ограничивается фриланс-платформами. Нам также интересны проекты в области образования, управления персоналом, автоматизации различных HR-процессов».

Внутри «Севергрупп» было создано отдельное направление, ответственное за построение и развитие бизнеса группы в сфере HR-tech. Направление возглавляет Артем Кумпель, до декабря 2016 г. занимавший должность вице-президента, директора департамента Lingvo и мобильных продуктов компании Abbyy.

«Ремонтник.ру» — строительная фриланс-платформа, которая позволяет заказчикам нанимать исполнителей для работ любого вида сложности — от небольших ремонтных услуг до строительства дома «под ключ» — и работать с ними напрямую, без комиссии сервиса. «Ремонтник.ру» был открыт в 2007 г. В базе сервиса — более 130 тыс. частных мастеров, бригад и компаний по всей России. За всё время сервисом воспользовались около 300 тыс.заказчиков, количество заказов в сезон доходит до 1000 в сутки.

Сервис «Ремонтник.ру» работает по тендерной системе: заказчик добавляет свой заказ в систему, а свободные исполнители отправляют свои предложения с ценами, сроками и прочими условиями, на которых они готовы выполнить этот заказ. Доходы проекта формируются из фиксированных платежей исполнителей, с которыми заказчик выразил желание продолжить взаимодействие по своему заказу. Для заказчиков сервис бесплатный. Основатели сервиса «Ремонтник.ру» продолжат развитие проекта.