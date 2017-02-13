«Вымпелком» и Mavenir Systems развивают IMS-платформу

«Вымпелком» (бренд «Билайн») и Mavenir Systems (бренд Mitel) объявили о долгосрочном соглашении для совместного развития сети, а в частности модернизации IMS-платформы (IP Multimedia Subsystem). Как рассказали CNews в компании, партнеры планируют на базе IMS развивать мультимедийные услуги для расширения возможностей LTE сети «Билайн».

Сотрудничество предусматривает развитие технологии VoLTE (Voice Over LTE), а в будущем тестирование VoWiFi (Voice Over WiFi) при наличии коммерческой необходимости. Данные технологии позволяют передавать голос в высоком качестве (HD-voice) и видео в сети LTE или через Wi-Fi соответственно. При этом не требуется переход в 2G или 3G.

Соглашение рассчитано на срок до 2020 г. В рамках сотрудничества планируется развивать технологию VoLTE для передачи звонков в сети LTE между Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме того, важной особенностью развития технологии станет использование VoLTE на предоплатных тарифах «Билайн». Раньше технологией VoLTE могли воспользоваться только абоненты постоплатных тарифных планов.

Соглашение также предусматривает развитие таких B2B-решений «Билайн», как «Облачная АТС» на основе IMS-платформы. В планах компании сделать продукт для бизнеса проще c точки зрения внедрения и эксплуатации как для оператора, так и для клиентов.

Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры «Вымпелком», сказал: «Развитие сети LTE – один из главных приоритетов для компании. Мы уверены, что сотрудничество с Mavenir Systems позволит расширить возможности использования платформы IMS и с ее помощью развивать технологии VoLTE, а в будущем протестировать VoWiFi в нашей сети при коммерческой необходимости. Это сделает связь для наших клиентов еще удобнее и быстрее, например, сократит время соединения до 1-2 секунд или позволит одновременно пользоваться мобильным интернетом и общаться с собеседником за счет распространения новых мультимедийных услуг».

Б.Г. Кумар, президент Mavenir Systems (бренд Mitel), отметил: «Выбор Mavenir Systems в качестве долгосрочного партнера ВымпелКом позволит нам совместно работать над модернизацией IMS инфраструктуры и использовать платформу для совместной разработки и внедрения будущих инновационных услуг. Мы надеемся помочь "Вымпелкому" повысить качество обслуживания клиентов за счет предоставления VoLTE, VoWiFi и B2B решений».