Navicon автоматизировал сбор данных о вторичных продажах в «Русском море»

Системный интегратор Navicon завершил внедрение собственного решения Navicon SalesOut Cloud в компании «Русское море». Развёрнутое в «облаке» Microsoft Azure бизнес-приложение автоматизирует процессы загрузки, очистки и систематизации данных о вторичных продажах через дистрибьюторов «Русского моря», сообщили CNews в Navicon.

Руководство «Русского моря» поставило перед системным интегратором задачу по автоматизации сбора данных о продажах и остатках на складах партнеров.

«Из-за долгой процедуры проверки, корректировки и согласования данных о продажах между производителем и его дистрибьюторами неизбежно возникают задержки в бизнес-процессах. Эта проблема касается всех крупных компаний, работающих в пищевой промышленности. Если процесс получения и анализа данных от дистрибьюторов не автоматизирован, нет возможности ни оперативно реагировать на изменения на рынке, ни рассчитывать KPI. В отрасли наметилась устойчивая тенденция перехода на облачные решения и снижения влияния человеческого фактора — облачный анализ экономит предприятию время и деньги, а самое главное — позволяет оперативно принимать обоснованные управленческие решения, планируя производство и поставки продукции», — считает генеральный директор компании «Русское море» Андрей Остапченко.

Первый этап проекта был завершён в короткие сроки — за три месяца компанию «Русское море» и одного из её дистрибьюторов подключили к облачному решению Navicon SalesOut. Для приведения данных из различных источников к единому формату и управлению справочниками был использован модуль ETL Rabbit, также разработанный в Navicon.

Navicon SalesOut, интегрированный с системами дистрибьюторов, передает информацию на ежедневной основе в единое хранилище. Все данные проходят процесс проверки и очистки (адресов, номенклатуры и пр.), что исключает дублирование данных при формировании отчетности и упрощает взаимодействие разных учетных систем. По отзыву заказчика, в результате пилота при автоматическом разборе адресов торговых точек по ФИАС (КЛАДР) система Navicon SalesOut смогла автоматически распознать более 76% адресов.

«Проект в компании “Русское море” очень важен для нас. Мы уже внедряли решение Navicon SalesOut во многих крупных фармацевтических компаниях, и теперь расширяем сферу его использования на другие отрасли со схожими бизнес-процессами — в частности, производство товаров массового спроса, оптовую торговлю и пищевую промышленность. К тому же, это первое крупное развёртывание Navicon SalesOut в “облаке”, что, на наш взгляд, сегодня является наиболее экономичной и удобной моделью доставки программного обеспечения и ИТ-сервисов бизнес-пользователям, — сообщила Мария Аверина, руководитель департамента интеграционных услуг и комплексных решений компании Navicon. — После успешного завершения пилотного проекта было принято решение продолжить сотрудничество и подключить всех дистрибьюторов заказчика к системе. Окончание этого процесса запланировано на четвёртый квартал 2017 года».

Системный интегратор планирует продвигать облачную версию решения Navicon SalesOut и осваивать новые рыночные ниши — тиражируемая версия SalesOut Cloud требует минимальной доработки под нужды заказчика практически из любой отрасли, указали в Navicon. Помимо Navicon SalesOut Cloud, компания предоставляет и другие облачные сервисы на платформе Azure. Среди них — решения для бизнес-аналитики (BI Cloud), управления маркетинговыми соглашениями (Hermes Cloud), взаимоотношениями с клиентами (CRM Cloud) и интеллектуального анализа данных (Azure Machine Learning).