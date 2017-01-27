СУБД от Mail.Ru Group упростит разработку приложений для «интернета вещей» на ОС Tizen

Samsung Electronics объявила о том, что система управления базами данных Tarantool от Mail.Ru Group была успешно запущена на открытой операционной системе Tizen, установленной на модуле для «интернета вещей» ARTIK 10. Как рассказали CNews в компании, совместное использование Tizen и Tarantool позволит разработчикам создавать производительные и надежные приложения для обработки данных с сенсоров и других подключенных устройств как локально, так и с использованием облачных сервисов ЦОД без риска потери данных.

Mail.Ru Group создала Tarantool в 2009 г. Tarantool – это постоянно обновляющееся open source-решение: его последняя версия вышла в конце декабря 2016 г. Быстрое и простое в эксплуатации, оно нетребовательно к характеристикам оборудования и может работать на одноядерных процессорах с малым количеством памяти. Tarantool, кроме того, служит в качестве сервера приложений для разработки программного обеспечения под малые устройства, работающие вне ЦОДа. Универсальность, высокая скорость обработки данных вкупе с развитыми механизмами репликации, обеспечивающими надежную передачу данных с устройств в ЦОД делает Tarantool идеальной СУБД для создания решений в сфере «интернета вещей».

Как и Tarantool, Tizen – операционная система с открытым кодом, созданная на базе ядра Linux, – проект поддерживается консорциумом Technology Steering Group и Linux Foundation. Последняя версия Tizen 3.0 – это платформа для решений в области интернета вещей. Поддерживаются специальные профили Tizen, которые успешно используются на миллионах коммерческих устройств — телевизорах, смартфонах, умных часах, холодильниках, пылесосах, автомобилях. Встроенные механизмы контейнеризации на уровне ядра ОС, поддержка стандартных защищенных протоколов связи вкупе с аппаратными технологиями Secure Element, используемыми в Samsung ARTIK обеспечивают безопасность уровня банковских систем. По оценкам специалистов Московского Исследовательского центра Samsung Tizen может быть использован на локальных хабах, на роль которых подходят ARTIK модули 5, 7 и 10 модели. Такая реализация эффективна как в многоуровневых открытых архитектурах с применением облачных сервисов, так и в закрытых периметрах без доступа к публичным сетям.

«Проекты Tarantool и Tizen имеют много общего: оба программных продукта распространяются по open source модели и оба прекрасно подходят для нужд «интернета вещей». Однако успешный запуск Tarantool на ОС Tizen также доказал, что на нее можно ставить полноценные промышленные базы данных и писать с их помощью рабочие приложения для самых разных IoT-устройств, что открывает широкие перспективы перед сообществом разработчиков Tarantool», – сказал Денис Аникин, технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.Ru Group.