«Техносерв» продолжит поддержку аппаратно-программных комплексов Федерального казначейства

Компания «Техносерв», российский системный интегратор, подписала контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию аппаратно-программных комплексов (АПК) Федерального казначейства до конца 2017 г. Стоимость работ по контракту составит p934 млн., сообщили CNews в «Техносерве».

Основными задачами Федерального казначейство (Казначейство России, ФК) являются организация, осуществление и контроль за исполнением федерального бюджета, а также управление его доходами и расходами. При этом одной из важнейших целей госоргана является укрепление устойчивости, надежности и прозрачности финансовой системы страны. В современных условиях реализация всех данных функций возможна лишь при условии применения передовых технологий, сложных ИТ-систем, подчеркнули в компании.

Переданный на поддержку аппаратно-программный комплекс (АПК) представляет собой ИТ-инфраструктуру Федерального казначейства, которая включает в себя оборудование, вычислительные средства, а также системное программное обеспечение. На базе обслуживаемого АПК функционирует Автоматизированная система Федерального казначейства (АС ФК), система удаленного финансового документооборота (СУФД Портал), Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» (ГИИС ЭБ), Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), Государственная автоматизированная система «Управление» (ГАС «Управление», ГАСУ), а также другие важные системы и подсистемы, размещенные на площадках ведомства.

Федеральное казначейство представлено во всех республиканских, краевых и областных центрах, городах и большинстве районов субъектов РФ. В рамках контракта поддерживается инфраструктура АПК более чем на 2 тыс. площадок Казначейства России, в том числе — в Центральном аппарате ФК (ЦАФК), Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства (МОУ), на технологической площадке Центра обработки данных (ЦОД) «Гознак», московского ЦОДа для размещения резервной копии Единой информсистемы в сфере закупок (ЦОД ЕИС), а также в 84 Управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (УФК) по всей территории страны.

По информации компании, это не первый контракт интегратора на поддержку АПК Федерального казначейства. В 2016 г. «Техносерв» являлся исполнителем работ в рамках аналогичного контракта.