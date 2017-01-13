CyberPower Systems расширила модельный ряд ИБП серии Online

Компания CyberPower Systems Ink объявила о расширении модельного ряда ИБП серии Online. Как рассказали CNews в CyberPower, линейка ИБП серии Online с топологией двойного преобразования пополнилась двумя новыми трех-юнитовыми моделями OL6KERT3UPM мощностью 6000ВА и OL10KERT3UPM мощностью 10000 ВА.

В ИБП используются высококачественная элементная база и схемотехника, которые обеспечивают надёжность и должный уровень защиты в сфере электропитания, утверждают в компании. Для серии Online (OL) характерно нулевое время переключения на батареи и обратно, сигнал с чистым синусом обеспечивает питание всех критически важных энергопотребителей. Технология GreenPower позволяет оптимизировать энергозатраты и снизить финансовые расходы на электроэнергию. ИБП серии Online применяются для защиты оборудования в центрах обработки данных, для защиты сетевых устройств, серверов и рабочих станций, а также промышленного оборудования.

На данный момент в серии Online насчитывается 6 источников бесперебойного питания различной мощности: OL1000ERTXL2U, OL1500ERTXL2U, OL2000ERTXL2U, OL3000ERTXL2U, а также новинки OL6KERT3UPM и OL10KERT3UPM. Все модели ИБП серии Online доступны для приобретения в России и странах СНГ.

Среди особенностей серии Online: выходной сигнал в форме чистого синуса; технология Green Power UPS; топология двойного преобразования; форм-фактор для установки в стойку или вертикально; защита от электромагнитных, радиочастотных помех, всплесков и проседаний напряжения; разъемы критической нагрузки для обеспечения питанием особо важного оборудования при любом стечении обстоятельств; защита телефона/факса/модема/DSL линий; порт аварийного отключения (EPO); многофункциональный поворотный ЖК-дисплей; порты USB и RS 232; расширение времени автономной работы, подключение до 10 внешних батарейных модулей; интеллектуальное управление батареями (SBM); горячая замена батарей; SNMP/HTTP удаленное сетевое управление (опция); программное обеспечение PowerPanel Business Edition.

По словам представителей CyberPower, топология двойного преобразования при сбоях в электроэнергии, за счет дополнительной изоляции и других технических решений, обеспечивает высокий уровень защиты и непрерывную работу от батареи с нулевым временем срабатывания. Она стабилизирует выходную частоту и напряжение, устраняет шумы в линии, которые могут быть вызваны промышленными условиями или при работе от генератора.

В свою очередь, чистый синус на выходе соответствует нормальному сигналу от сети электропитания, который обеспечивает непрерывную оптимальную работу оборудования. Оборудование CyberPower с чистой синусоидой на выходе разработано для электроники, в которой используются блоки питания c активным PFC, и других устройств.