«Яндекс.Касса» научилась принимать онлайн-платежи через «1С»

«Яндекс.Касса» стала оператором платежей в «1С:Предприятии». Теперь пользователи решений «1С:ERP Управление предприятием 2», «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация» смогут выставлять клиентам счета и принимать платежи прямо в этих системах — без дополнительных настроек. Новая услуга подойдет как компаниям, активно продающим товары и услуги через интернет, так и тем, у кого даже нет сайта, сообщили CNews в фирме «1С».

«В России достаточно организаций, которые до сих пор работают только в оффлайне — к примеру, принимают заказы по телефону и высылают квитанции по почте. Но многие их клиенты уже привыкли оплачивать товары и услуги онлайн, — рассказал Александр Магомедов, коммерческий директор «Яндекс.Денег». — С помощью “1С:Предприятия” выставить счет через “Яндекс.Кассу” сможет любой менеджер — специальные навыки для этого не нужны. По сути, мы обеспечили тысячам компаний новый канал приема платежей, который поможет им увеличить объемы продаж».

«Яндекс.Касса» уже встроена в основные решения системы «1С:Предприятие» для автоматизации торговли: «1С:Управление торговлей», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:ERP Управление предприятием 2». Их пользователям не придется самостоятельно подключать сервис, чтобы выставлять электронные счета, они смогут прямо из своей торговой системы сформировать счет в виде ссылки, которую можно будет отправить клиенту куда угодно — например, по электронной почте или в мессенджер. Оплатить такой счет человек сможет сразу же — из кошелька в «Яндекс.Деньгах», с банковской карты или через «Сбербанк Онлайн», рассказали в компании.

Функция выставления счетов появилась в «Яндекс.Кассе» в 2015 г. По данным «Яндекса», сегодня ее используют больше 2 тыс. компаний. За последние полгода число отправленных счетов выросло в 2,5 раза. Средний платеж по ним — p7500. Чаще всего счета выставляют интернет-магазины физических товаров, компании, оказывающие разные услуги, а также дистрибуторы компьютерных программ и контента.