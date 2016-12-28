Суммарная выручка резидентов всех технопарков России в 2016 превысит 210 млрд руб.

По оценкам «Ассоциации кластеров и технопарков», суммарная выручка всех резидентов технопарков России по итогам 2016 г. вырастет не менее чем на 10% по сравнению с 2015 г. и превысит p210 млрд. Согласно экспертной оценке, объем налоговых и таможенных отчислений в бюджеты всех уровней составит не менее p50 млрд (рост 15% к 2015 г.), количество рабочих мест, созданных резидентами технопарков, вырастет по сравнению с 2015 г. годом не менее чем на 5% и составит более 75 тыс. рабочих мест, сообщили CNews в «Ассоциации кластеров и технопарков».

По данным ассоциации, на данный момент в России функционирует более 200 организаций, имеющих те или иные признаки технопарков, из которых 107 технопарков в наибольшей степени соответствует требованиям национального стандарта «Технопарки. Требования». Из этих 107 технопарков 44 развиваются частными собственниками, остальные — за счет или при участии государственных средств в соответствии с рядом государственных программ.

В 2016 г. Росстандартом приняты изменения в национальный стандарт «Технопарки.Требования», которые вступят в силу в марте 2017 г. и обеспечат дальнейшее уточнение требований к технопаркам, их инфраструктуре и перечню сервисов, предоставляемых управляющей компанией технопарка. По оценкам «Ассоциации кластеров и технопарков», внедрение требований и рекомендаций стандарта приведет к оптимизации государственной поддержки технопарков на федеральном и региональном уровнях.

Также сохраняется тренд на повышение эффективности создания и развития новых технопарков. «В последние несколько лет приоритеты смещаются с создания новых технопарков “с нуля” на развитие технопарков на базе созданной ранее инфраструктуры и заполнение действующих технопарков резидентами, — указал в обзоре директор Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров. — Это позволяет говорить о большем количестве резидентов технопарков, способных реализовать проекты развития в сфере промышленности».

Согласно аналитическому обзору ассоциации, инновационная деятельность резидентов технопарков будет способствовать реализации запущенной в соответствии с поручением Президента России Национальной технологической инициативы (НТИ), целью которой является формирование принципиально новых рынков, и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 г. «Для практической реализации проектов НТИ требуется качественная проводящая инфраструктура, — дал разъяснение в обзоре директор департамента развития экосистемы НТИ проектного офиса НТИ Иннокентий Дементьев. — Технопарки могут стать одним из ключевых элементов такой инфраструктуры, которая обеспечит условия для конверсии научных разработок в продукты, востребованные на мировом рынке».

О важной роли технопарков в экономическом и инновационном развитии России свидетельствуют и результаты их работы. По словам генерального директора технопарка новосибирского Академгородка (Академпарка) Дмитрия Верховода, за время своего существования Академпарк стал крупнейшей производственной площадкой Новосибирска, полностью основанной на экономике знаний, а также крупнейшим налогоплательщиком в региональный бюджет: p205 млн заплачено в третьем квартале 2016 г. резидентами Академпарка в консолидированный бюджет Новосибирской области. В свою очередь, генеральный директор троицкого наноцентра «Техноспарк» Денис Ковалевич указал в обзоре, что командой наноцентра создается более 35 новых компаний в год.

«Ассоциация кластеров и технопарков» ожидает, что направление технопарков будет продолжать активно развиваться. «В 2015 году суммарная выручка резидентов всех технопарков России составила 188,6 млрд рублей, что составляет 0,23% ВВП страны. По нашим оценкам, в этом году она вырастет не менее чем на 10% и превысит 210 млрд рублей», — указал директор ассоциации Андрей Шпиленко. По его словам, мировой практикой признано, что технопарки являются одной из ключевых точек снижения издержек, связанных с запуском производства новой продукции и преобразованием научных разработок в технологии и продукты, востребованные в различных сферах экономической деятельности.

«Развитие технопарков в России имеет стратегическое значение, так как перед страной стоят задачи по опережению темпов роста мировой экономики, наращиванию несырьевого экспорта и выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК», — резюмировал директор «Ассоциации кластеров и технопарков».