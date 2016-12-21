Заработал новый тревел-сервис OneTwoTrip for Business

Компания OneTwoTrip, игрок российского сегмента онлайн-рынка по продаже туристических услуг, объявила о запуске нового тревел-сервиса для корпоративного рынка — OneTwoTrip for Business. Корпоративным клиентам он поможет упростить организацию командировок и сократить расходы благодаря автоматизации тревел-процессов, а тревел-агентам — сосредоточиться на бизнесе и увеличении продаж без отвлечения на технические вопросы, сообщили CNews в OneTwoTrip.

«У нас огромный опыт на рынке частных путешествий — более 2,5 миллионов человек доверяют нам организацию своих поездок. Мы решили использовать наши разработки в части технологий и взаимодействия с клиентами в совершенно новом тревел-сервисе для юридических лиц, — рассказала Виолетта Цимбалюк, руководитель корпоративного направления OneTwoTrip. — Сейчас компании особенно заинтересованы в оптимизации затрат и повышении прозрачности бизнес-процессов, в том числе и тревела. OneTwoTrip for Business как раз помогает с этим. Разумеется, в новом сервисе есть всё, что ищет бизнес: безналичная оплата, прозрачная бухгалтерия, автоматическое формирование отчётов и групповые перевозки. Сотрудники же получают удобный инструмент для планирования командировок».

Сервис подойдёт компаниям любого размера. Подключение к системе бесплатно и не требует вступительных взносов. Для начала работы нужно заполнить заявку на сайте b2b.onetwotrip.com и подписать договор.

По словам представителей компании, OneTwoTrip for Business полностью автоматизирован и работает круглосуточно: чтобы спланировать поездку, не нужно никуда звонить, достаточно зайти в личный кабинет на сайте b2b.onetwotrip.com и выбрать нужные направления и даты. Цена, которую пользователь видит при бронировании — окончательная. Оплата и подтверждение происходят моментально. Помимо прочего, это позволяет избежать возможного удорожания поездки за время согласования. Сумма списывается с обычной банковской карты или с депозита, причём при оплате через депозит клиент получает скидку. Информация о покупке автоматически подгружается в отчётность. За статистикой командировок можно следить в истории заказов. При необходимости сервис можно интегрировать с системой внутреннего документооборота компании.

Количество сотрудников, имеющих доступ к личному кабинету, не ограничено. Сотрудникам можно предоставлять разные уровни доступа. Например, рядовой сотрудник сможет только бронировать командировки, бухгалтер будет видеть отчётную документацию, а руководитель получит полный доступ и сможет контролировать затраты сотрудников на поездки. Также можно устанавливать ограничения в соответствии с тревел-политикой: сотрудник может самостоятельно найти билеты в пределах установленного лимита или номер в отеле определённой звёздности и сразу же оплатить заказ, пояснили в OneTwoTrip.

Также существует версия OneTwoTrip for Business для индивидуальных тревел-агентов. На основе сервиса они могут фактически открыть собственное агентство путешествий и зарабатывать, не задумываясь о технических сложностях и финансовых вопросах, не связанных непосредственно с продажами (банковские гарантии, аккредитация в ИАТА и др.). Агент получает доход в виде комиссии от сервиса и при желании может добавить сверху свой процент. Подключение к сервису бесплатно, агент сразу получает доступ ко всем возможностям. Количество сотрудников, имеющих доступ к системе, при этом не ограничено.

По данным компании, сегодня через OneTwoTrip for Business можно приобретать авиабилеты более 800 авиакомпаний, в том числе лоукостеров. В ближайшее время будут подключены остальные продукты OneTwoTrip: покупка ж/д-билетов по России и странам СНГ, бронирование номеров в отелях по всему миру, оформление туристической страховки и аренда автомобиля. Также корпоративным клиентам OneTwoTrip будут доступны специальные тарифы отелей и авиакомпаний.