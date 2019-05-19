Открытые данные

Открытые данные, ОД; открытая (общедоступная) информация – концепция, отражающая идею о том, что определенные данные должны быть свободно доступны для машиночитаемого использования и дальнейшей републикации без ограничений авторского права, патентов и других механизмов контроля прав владения. Освободить данные от ограничений авторского права можно с помощью свободных лицензий.

Открытые данные часто ассоциируются с такими нетекстовыми материалами, как карты, геномы, химические компоненты, математические и научные формулы, медицинские данные, данные о биологическом разнообразии и др. Проблемы чаще всего возникают по той причине, что эти данные могут быть коммерчески ценными или могут быть собраны в некие ценные продукты.

В отличие от закрытых (секретных, конфиденциальных, частных) данных (closed data) термин чаще всего относится к документам, которые публикует (или должно публиковать) правительство для демонстрации открытости своей работы.

В Хартии открытых данных G8, которую Россия вместе с другими странами Большой восьмерки подписала в 2013 г., зафиксированы, в частности, восемь базовых принципов ОД: полнота, первичность, своевременность, доступность, пригодность к машинной обработке, отсутствие дискриминации в доступе, отсутствие закрытых проприетарных форматов и лицензионная чистота.

Реализация положений Хартии подразумевает обязательства правительств по создания пространства открытых государственных данных (ОГД), которое должно стать не только средством расширения сферы применений ИТ и поддержки ИТ-бизнеса (в том числе на уровне стартапов), но и фактором общего развития социальной сферы и демократических моделей управления страной. С формальной точки зрения ОГД предназначены в первую очередь для разработчиков ИТ-систем, предпринимателей и разного рода исследователей, а уже через них — для более широкой общественности.

Многие страны мира разработали порталы открытых данных и определили законодательно требования к органам власти по размещению открытых данных в интернете. Портал открытых данных — это специализированный информационный ресурс, на котором централизованно и свободно публикуются и распространяются массивы открытых данных органов государственной власти по таким сферам и направлениям, как экономика, торговля, образование, здравоохранение, транспорт, социальное развитие, статистика, безопасность, экология, культура, спорт и др.

Существуют организации, например World Wide Web Foundation, которые контролируют открытость стран по разным критериям и составляют соответствующие рейтинги; существуют рейтинги (например, аналитического центра при правительстве России) по открытым данным и для субъектов Российской Федерации. Безусловно, результаты рейтингования в значительной мере зависят от принятой организаторами методики их проведения.

Почему это важно для бизнеса?

Во всем мире бизнес охотно использует открытые данные (в том числе ОГД) как бесплатный источник данных для конкретных продуктов и сервисов.