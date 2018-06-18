В Мосгорсуде и районных судах Москвы появился внутренний портал

Одной из подсистем «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) Москвы, внедрение которой завершилось в конце 2017 г., стал внутренний портал – решение, предлагающее сотрудникам Мосгорсуда и 35 районных судов Москвы совершенно новые возможности. Он стал единой точкой входа в большинство имеющихся подсистем КИС СОЮ, и предоставил пользователям доступ к новостям из средств массовой информации по судебной тематике, внутриорганизационным объявлениям, телефонному справочнику сотрудников аппарата судов и судей, а также внутренним нормативным документам (инструкциям, приказам и распоряжениям) Мосгорсуда и районных судов.

Внутренний портал является составной частью КИС СОЮ. Его внедрение в Мосгорсуде и всех районных судах Москвы началось в 2016 года – еще на первом этапе проекта. После того, как он был введен в эксплуатацию, работники судов получили возможность быстро и удобно обращаться к целому ряду необходимых им в работе информационных ресурсов: АРМ Секретаря, правовым системам, таким как «Гарант», «Консультант» и «Кодекс Клиент», подсистеме судебного делопроизводства, сервисам заявок на услуги адвокатов, переводчиков, технической поддержки КИС СОЮ, телефонному справочнику Мосгорсуда и 35 районных судов Москвы и пр.

Организация централизованного доступа к инструкциям, приказам и распоряжениям судов, контактной информации коллег, работающих в Мосгорсуде и любом из 35 районных судов Москвы, последним новостям из средств массовой информации по судебной тематике и важным организационным объявлениям Мосгорсуда и районных судов – вот далеко не полный перечень услуг, доступных на внутреннем портале.

В связи с многочисленными просьбами пользователей в 2017 году работы по развитию Внутреннего портала судов Москвы были продолжены. На сегодняшний день на портале появилось еще 3 новых сервиса.

Во-первых, это личный кабинет сотрудника аппарата суда, который создается автоматически при приеме на работу. Например, сюда поступает информация о назначенных сотруднику заданиях, переданных на ознакомление документах и поступивших на обработку заявках на доступ к информационным ресурсам. Включив компьютер и открыв браузер, работник суда сразу видит, сколько задач по согласованию доступа к информационному ресурсу или ознакомлению с документами передано ему в работу и, кликнув на каждую из них, сразу попадает в нужный раздел портала или нужную подсистему КИС СОЮ, что значительно повышает оперативность выполнения такого рода задач.

Во-вторых, у сотрудников аппаратов судов появилась возможность дистанционного обучения по работе с офисным программным обеспечением и подсистемами КИС СОЮ. На смену традиционной практике подготовки новых сотрудников непосредственно на рабочем месте пришло современное решение, которое призвано сделать этот процесс более эффективным. Суды получили возможность загрузить в подсистему инструкции, методические и учебные материалы, необходимые для нового сотрудника, сформировать программу обучения и организовать процедуру тестирования. Решение может быть использовано не только для подготовки новых сотрудников, но и для развития необходимых в работе новых компетенций у уже имеющихся специалистов.

Еще одна новинка внутреннего портала – возможность мониторинга использования подсистем КИС СОЮ, существенно облегчающая формирование отчетности для руководства суда. Еще год назад для того, чтобы понять, сколько дел было передано через подсистему межведомственного взаимодействия в смежные ведомства, какие категории дел и в каком количестве заведены в подсистему судебного делопроизводства, сколько обращений граждан поступило в суд, сколько заседаний проведено, в том числе с видеопротоколированием или без него, и пр. - надо было вручную создать запрос, а затем внести полученные данные в таблицу. Сегодня все показатели, характеризующие работу Мосгорсуда и районных судов, формируются автоматически. Можно быстро и удобно получить статистические данные, как за последний месяц, так и с момента ввода в эксплуатацию подсистемы мониторинга.

«При создании внутреннего портала мы использовали продукты с открытым исходным кодом и собственные разработки КРОК», – говорит Татьяна Толстова, заместитель генерального директора компании КРОК. – В частности, сам портал реализован на базе JBoss, основой является база данных PostgreSQL, а система дистанционного обучения – на Canvas LMS».

В настоящее время работники судов активно осваивают появившиеся у них новые возможности. Возможно, со временем список предоставляемых через внутренний портал сервисов будет расширен.