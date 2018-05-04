Оригинальный тонер Canon для лазерных принтеров и МФУ: безусловное качество с гарантированной выгодой

37 процентов — именно настолько больше документов можно напечатать на лазерных принтерах Canon при использовании оригинального тонера. Эти данные фигурируют в отчёте компании Buyers Laboratory за 2015 год, сравнившей китайские аналоги с фирменными расходниками. Если копнуть информацию и факты глубже, то обнаружатся даже более впечатляющие подробности, которые наверняка заставят иначе взглянуть на вопросы экономии и использования оригинальных тонеров.

Весь мир пытается экономить — это в равной степени касается как отдельных пользователей и домохозяйств, так и предприятий малого бизнеса, фирм средней руки и крупных корпораций. В сфере оперативной полиграфии, поточной печати и документооборота для сбережения средств и снижения расходов нередко применяется способ замены оригинальных расходников (чернил и тонера) на аналоги сторонних производителей.

Надо отметить, что факты использования неоригинальных расходников для принтеров и МФУ стали особенно ярко заметны на фоне экономического кризиса в 2014–2015 годах. В это время общая доля продаж оригинальных тонеров и картриджей для лазерных принтеров снизилась на российском рынке с 43 до 32 процентов. Впрочем, достаточно быстро такая тенденция падения спроса на оригиналы пошла на убыль и к настоящему времени имеет все шансы исчезнуть.

Мнимая дешевизна

Многие пользователи вскоре заметили, что выгода от применения в печати неоригинальных расходников — мнимая. И чем больше объём документооборота, тем сомнительней экономия. Использование неоригинальных расходников иногда обходится слишком дорого.

Оригинальный тонер — равноправный элемент в системе печати, состоящей также из барабана принтера и других частей конструкции узла. Все они разрабатываются самой Canon и идеально балансируются между собой для обеспечения максимальной эффективности работы устройства. Замена оригинального тонера на альтернативный, произведённый сторонней компанией, неизбежно влияет на согласованную работу системы, снижая качество печати, ресурсность барабана и надёжность принтера или МФУ. В частности, неоригинальный тонер недостаточно равномерно ложится на бумагу, плохо фиксируется на её поверхности, прилипает к барабану, забивается в микротрещины механизма печати… Всё это в лучшем случае ведёт к перерасходу материала, а в худшем — к поломкам техники и затратам на её ремонт. Помимо скрытых расходов, к слабым сторонам использования неоригинального тонера, в частности, относится и отсутствие экологических сертификатов.

Оригинальный тонер не прячет секреты

Оригинальный тонер Canon для лазерных принтеров и МФУ обеспечивает качество печати, стабильность результатов и экономию средств за счёт надёжности и безопасности использования. Разрабатывая и выпуская тонер для своих лазерных принтеров и МФУ, Canon всегда тщательно относится к вопросам их экологической безопасности и сертификации (SDS: Safety Data Sheet, Ames test: Carcinogenic test). Оригинальный тонер проходит проверку в лабораториях, где используются все новейшие технологии и материалы для его производства.

Такая же тщательность разработки, сборки и тестирования свойственна барабанам лазерных принтеров и МФУ Canon, а также компонентам печатных узлов устройств.

Зная о проблемах выбора между экономически «привлекательным» аналогом и фирменным оригиналом, компания Canon предлагает придерживаться наиболее разумной стратегии: изучению доступной достоверной информации о производстве и использовании тонера в современных лазерных принтерах и МФУ.

Особенности производства тонера

Производство типичного современного тонера для лазерного принтера или МФУ начинается с измельчения полимерного материала до состояния порошка. Размер гранул такого порошка не превышает 50 микрон.

Позже к полученному порошку на производстве добавляют различные компоненты, отвечающие за печатающие свойства будущего тонера. В частности, для придания частицам заряда используются органические кислоты, различные красители, четвертичные соли. Для магнитной активности тонера применяют окись железа. Она же работает как чёрный пигмент, иногда дополняя сажу. Наконец, текучесть тонера по материалу и его способность к закреплению на бумаге зависит от включения в состав поверхностных добавок и модификаторов.

Кроме того, качественный тонер для лазерных принтеров и МФУ должен иметь два основных свойства. Первое: в базовом состоянии он должен быть полностью деэлектризован, но при этом хорошо электризоваться в момент перемешивания и подачи на фотобарабан. Второе: тонер должен иметь достаточно низкую температуру плавления, поскольку от этого зависит его способность впрессовываться в бумагу (или другой печатный материал). Высокая температура плавления тонера, кроме того, плохо сказывается на энергопотреблении принтера или МФУ.

Как видно из сказанного выше, современная технология производства тонера для лазерных принтеров и МФУ разбивается на несколько важных этапов, проходить которые производитель может с разной степенью ответственности.

Так, на первом этапе создания тонера некоторые производители недорогих аналогов недостаточно хорошо измельчают полимерный материал – из-за чего частички тонера имеют слишком крупный размер (около 50 микрон). Большие гранулы тонера плохо плавятся, а их плохо обкатанные острые грани разрушают покрытие фотобарабана.





На следующем этапе, где в будущий тонер идут различные добавочные компоненты, не слишком щепетильные производители могут использовать не сертифицированные, дешёвые, а то и откровенно некачественные химические вещества. Именно они в будущем становятся виновниками низкого качества печати. Кроме того, неоригинальный тонер, в состав которого вошли дешёвые не сертифицированные компоненты, может быть откровенно опасен для здоровья пользователя, вызывая отравления, провоцируя приступы астмы, потерю зрения и даже рак.

Производство оригинального тонера Canon

Технологическая линия по сборке картриджей с тонером для лазерных принтеров и МФУ включает у Canon несколько сотен процессов. Все они строго регламентированы и сведены в единую автоматизированную систему производства. Самые передовые технологии и тщательный контроль на всех этапах позволяет гарантировать высокое качество выходящей продукции.

Оригинальный тонер Canon для лазерной печати обладает прекрасной способностью к диэлектризации и электризации, благодаря чему не скапливается на на фотобарабане и фиксирующем валике. Это, в свою очередь, позволяет избегать случаев брака печати из-за появления нежелательных линий, размытых очертаний букв или загрязнения материала.

Использование оригинальных картриджей Canon предполагает участие в программе их безотходной утилизации, для чего на сайте компании можно найти бланк бесплатного возврата.

При этом не стоит думать, что утилизация картриджей и работа по замене роликов экологически небезопасна. Canon гарантирует полное отсутствие выделений озона и полную безопасность своих технологий для здоровья человека. Фактически, использование оригинальных расходников Canon для лазерной печати абсолютно безопасно и не требует никакого специального обучения и применения особых приёмов и навыков.

Разные тонеры для различной печати

Выпуская расходные материалы для своих лазерных принтеров и МФУ, Canon старается не только идеально отладить производственный процесс, но оптимизировать его для более эффективного соответствия каждого типа тонера под конкретные задачи. В настоящее время мы можем говорить о трёх видах достаточно различающихся по своей структуре тонеров, ориентированных на применение в разной технике Canon.

Тонер для высокоскоростной печати Canon (Energy-saving Fine Toner) разработан для печати с применением технологии On-Demand. Тонер имеет повышенный эффект закрепления, что позволяет снизить энергозатраты при нагревании и увеличить скорость прохождения материала сквозь печатающий узел. Также этот тонер хорошо себя показывает в устройствах с технологией Quick First Print (быстрая печать из спящего режима).

Монохромный магнитный сферический тонер (MS-toner) разработан для чёрно-белой печати на устройствах соответствующего класса. Частицы тонера имеют сложную структуру с восковым ядром, окружённым слоем дисперсных магнитов. Такая их особенность повышает плавкость тонера и увеличивает качество его фиксации на материале. Монохромный магнитный сферический тонер также отлично подходит для печати с применением технологии Quick First-Print.

Полимеризированный цветной тонер Canon производится по особой технологии, благодаря чему все его частицы имеют одинаковый размер и полностью сферическую форму. Такая точность измельчения способствует формированию на материале очень качественного изображения с высокой детализацией.

Как и у монохромного тонера, у полимеризированной цветной версии частицы включают в себя восковое ядро. Благодаря этому при впрессовывании тонера в материал не требуется использовать масляные добавки, снижающие чёткость печати и придающие изображению лишний блеск. Наконец, нужно отметить, что тонкая масляная плёнка на документе мешает в тех случаях, когда на отпечаток нужно нанести какие-либо надписи от руки с помощью карандаша или ручки.

От «неоригинала» к подделке

Нужно сказать, что не только неоригинальные расходники могут стать проблемой при эксплуатации лазерных принтеров и МФУ Canon. Некоторые откровенно нечистоплотные производители выпускают подделки под фирменные картриджи Canon.

Поддельные картриджи с тонером для лазерной печати имеют заметно меньший ресурс, не превышающий 28–69 процентов от оригинала. Независимая экспертиза агентства Allion Co., Ltd. также указывает на заметное различие в качестве печати при использовании оригинальных и поддельных расходников Canon.

Чтобы предотвратить поступление подделок на рынок, сохранить репутацию бренда и защитить своих клиентов, Canon активно сотрудничает с таможенными, правоохранительными и регулирующими органами.

Качество в каждом нюансе

Компания Canon славится тем, что тщательно продумывает все детали производства и использования своих устройств для печати и расходников к ним. К примеру тонер-картриджи Сanon нередко упаковываются в особую амортизирующую упаковку AIRSHELL. В 2004 году она получила престижную премию WorldStar Award от Всемирной организации упаковщиков (WPO) за свой дизайн и применение инновационных технологий. Амортизирующая упаковка AIRSHELL на 20 процентов снижает размер транспортируемого груза, что благотворно сказывается на объёмы выбросов углекислого газа в атмосферу. Также AIRSHELL можно использовать, участвую в программе возврата использованных тонер-картриджей, что приводит к решению ещё нескольких задач по защите окружающей среды.

Также можно обратить внимание на то, что заявленный расход оригинального тонера в процессе печати Canon озвучивает на основании строгих тестов и сертифицированных процедур. Их официальной базой служит стандарт ISO 19752, который детально описывает метод определения ресурса тонера для монохромных электрофотографических принтеров и многофункциональных устройств. Именно поэтому оригинальные тонер-картриджи Canon всегда позволяют напечатать заявленное компанией количество страниц.

В целом, можно сказать что оригинальный тонер для лазерных принтеров Canon обладает следующими преимуществами перед аналогами сторонних производителей: