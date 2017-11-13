Тестирование ПО: когда обращаться за помощью к консультантам

A1QA известна как крупнейшая в Восточной и Центральной Европе компания по тестированию программного обеспечения. В ее компетенцию входят практически все связанные с контролем качества задачи: от функционального и нагрузочного тестирования до автоматизации тестирования и бизнес-анализа. Кроме этого, компания оказывает такую редкую для рынка услугу, как QA-консалтинг, помогая клиентам строить и отлаживать соответствующие процессы. О том, кому и в каких случаях необходим такой консалтинг, рассказывает Ольга Суша, директор практики консультирования A1QA в области качества программных продуктов.

Ольга Суша: Можно сказать, что появление этой услуги стало логичным продолжением эволюции компании. Мы начали заниматься консультированием, уже имея за плечами 8-летний опыт работы. За эти годы мы успели завершить сотни разнообразных проектов и накопить мощную экспертизу как непосредственно в тестировании, так и в организации всех сопутствующих процессов. При этом выстраивать работу QA-команды нам довелось не только внутри компании, но и на стороне заказчиков. Порой мы интегрировались в их существующие механизмы, порой внедряли собственные практики. И настал момент, когда мы осознали, что можем быть полезными в построении процессов контроля качества не меньше, чем в производстве.

Как отдельная услуга консультирование в области качества ПО окончательно сформировалось в A1QA около 7 лет назад. К нынешнему дню мы уже наладили процессы по контролю и обеспечению качества в десятках компаний, среди которых – ключевые для своих отраслей игроки. Сейчас это направление развивают около 10 наших сотрудников, что, на самом деле, немало, учитывая, какой производственный и управленческий опыт требуется для решения подобных задач.

CNews: Свои производственные сервисы вы предоставляете по всему миру. А в каких городах и странах доступны ваши консалтинговые услуги?

Ольга Суша: Физически наши консультанты располагаются в двух офисах: в главном производственном центре в Минске и в штаб-квартире в Лейквуде, штат Колорадо. Это, однако, никак не ограничивает географию оказания таких услуг. Более того, за консультациями к нам уже обращались компании не только из Беларуси и США, но и из России, ряда европейских стран. При необходимости наши менеджеры готовы отправиться в любую точку земного шара.

CNews: С компаниями из каких отраслей вы работаете по данному направлению?

Ольга Суша: Здесь какие-либо ограничения также отсутствуют. Мы консультировали компании из таких отраслей, как банкинг, телекоммуникации, ритейл, медиа, нефтедобыча, транспорт и логистика, страхование и даже государственное управление. К слову, при работе с некоторыми из них мы дополнительно привлекали сотрудников наших центров компетенции, которые как раз специализируются в соответствующих областях.

CNews: В каких случаях и для чего у вас заказывают консультации?

Ольга Суша: Наших клиентов объединяет желание получить эффективные во всех отношениях процессы по обеспечению качества ПО. Это и профессиональные работники, и четкое, понятное взаимодействие QA с другими департаментами, и отлаженные процедуры контроля, и оптимальные сроки, и адекватные расходы.

Бывает, что на старте сотрудничества процедура тестирования у клиента отсутствует в принципе и это направление для него нужно создавать с нуля. В таких случаях мы, глубоко погрузившись в потребности и структуру компании, цикл разработки и специфику проектов, не только предлагаем модель построения процессов контроля качества и тестирования, но и помогаем нанять подходящих сотрудников или выбрать аутсорсера.

В некоторых компаниях тестированием занимаются «сторонние» люди, например, программисты, бизнес-аналитики и специалисты службы поддержки. То есть номинально функция тестирования у клиента имеется, но выполняется она не на профессиональном уровне. К тому же, работники могут быть недовольны тем, что занимаются задачами, которые выходят за рамки сферы их компетенции и ответственности. В таких ситуациях мы отделяем QA от остальных процессов, выводим его на более формализованный и зрелый уровень, внедряем необходимый инструментарий, шаблоны для грамотного ведения документации тестировщиками и так далее. Кроме этого, мы отлаживаем взаимодействие тестировщиков с бизнес-аналитиками, разработчиками, службой поддержки, представителями заказчика. Словом, делаем так, чтобы сотрудники нужной квалификации решали актуальные вопросы по правильным алгоритмам.

Также к нам обращаются компании, которые сталкиваются с необходимостью оперативно расширить команду. При этом срабатывает риск не только дефицита QA-ресурсов, но и неготовности процесса тестирования к масштабированию, что в конечном итоге может привести к срыву сроков или снижению уровня качества.

С развитием продукта нередко возникает и потребность в новых подходах, при которой простого расширения штата уже недостаточно. Скажем, вчера вам было нужно только функциональное тестирование, а сегодня стала очевидной необходимость в автоматизированном.

Случается и наоборот: клиент хочет оптимизировать издержки на тестирование, но при этом не потерять в производительности и качестве. Особенно это актуально в нынешние, не самые радужные для экономики дни. С нашей поддержкой провести реорганизацию QA получится быстрее и надежнее. А некоторые компании, у которых явных проблем с QA не наблюдается, просто заказывают у нас аудит процессов тестирования, чтобы убедиться в том, что все работает как надо, и получить рекомендации по использованию новых практик.

Ольга Суша: Клиент гарантированно получит от нас по-настоящему независимую, объективную оценку его процессов и на сто процентов честную обратную связь

CNews: Как распознать назревшую необходимость в консультации по качеству?

Ольга Суша: Здесь будет уместно провести аналогию с медициной. Можно обратиться к врачу при появлении каких-либо симптомов, а можно предупредить недуг. Если компания не видит предпосылок к тому, что где-то «заболит», если качество продуктов держится на достойном уровне, если плотность инцидентов не превышает норму, если не срываются сроки, а расходы на QA остаются адекватными, то наша консультация ей, возможно, и не нужна. Но если хотя бы один из этих аспектов начинает беспокоить, да еще и на регулярной основе, то следует выявить и устранить проблемы максимально быстро.

Также, повторюсь, я рекомендую рассматривать услуги по консалтингу, если в компании запланировано серьезное масштабирование или реорганизация. Чтобы она оставалась эффективной, лучше заблаговременно задуматься о сопутствующих изменениях, в том числе – по линии QA. Аналогичный совет могу дать и тем, кто готовится к важному релизу, но еще никогда не выполнял работы по тестированию и не занимался их управлением.

CNews: Как выглядит процедура консалтинга и чего клиенту стоит ожидать на выходе?

Ольга Суша: На начальном этапе мы плотно исследуем процессы разработки и тестирования, а также взаимодействие соответствующих сотрудников со смежными отделами. В результате появляется некий «диагноз» с наглядной иллюстрацией рабочих процессов и проблемных зон. Далее мы детализируем уязвимые места, оцениваем критичность недостатков, формируем их дескрипцию и, наконец, предоставляем набор рекомендаций и план их воплощения в жизнь.

Наши заказчики также часто нуждаются в подготовке не только плана улучшений, но и комплексного документа с методологией проведения работ по тестированию. В него входит полное описание всех составляющих процесса QA как для конечных исполнителей, так и для руководства. Это и распределение обязанностей между специалистами, и интеграция тестирования в другие процессы, и стратегия контроля качества, и оптимальный инструментарий, и инструкции по поиску и фиксированию дефектов ПО. В конечном итоге реализация предложенного нами плана положительно отражается на сроках выхода программного продукта на рынок, его качестве и, как следствие, прибыли компании.

Отмечу также, что в своих действиях мы всегда руководствуемся известным принципом Парето – то есть стремимся к тому, чтобы 20% приложенных усилий давали 80% результата. Поэтому клиенты могут быть уверены в том, что даже частичное выполнение наших рекомендаций принесет заметные плоды.

CNews: Учитывая основную деятельность A1QA, можно ли поручить вам производственные работы после получения консультации?

Ольга Суша: Да, и более того, наше участие – в том или ином виде – в реализации плана изменений крайне желательно. Так, можно произвести более тонкую настройку процессов, а при необходимости – скорректировать их, исходя из текущей ситуации.

Будучи очень гибкой компанией, мы всегда предлагаем клиенту несколько вариантов. Мы можем взять на себя производственные работы полностью. Также мы можем распределить их в зависимости от имеющихся у заказчика ресурсов. И, конечно, клиент может осуществить план улучшений самостоятельно или при поддержке другого аутсорсера, с выбором которого мы тоже готовы помочь. Отмечу здесь, что мы как никто другой осведомлены обо всех подводных камнях и нюансах при передаче тестирования сторонним исполнителям, так как в течение вот уже 15 лет работаем на рынке аутсорсинга ИТ-услуг.

CNews: Какие еще преимущества перед конкурентами в области QA-консалтинга вы можете назвать?

Ольга Суша: Пожалуй, наше главное преимущество состоит в том, что A1QA – все-таки производственная, а не исключительно консалтинговая компания. Во-первых, мы рассматриваем каждый случай индивидуально, а не продаем разным клиентам один и тот же набор методологий, рекомендаций и инструкций. Во-вторых, мы выполняем более 200 проектов по тестированию в год, продолжая накапливать опыт и анализировать факторы успеха. В-третьих, более чем с 1500 проектами в портфолио мы отлично понимаем, какие именно инструменты и навыки необходимы для решения определенных задач. Мы руководствуемся полученными на практике знаниями, в то время как книжные примеры могут быть идеализированы или утрированы и, соответственно, иметь слабую связь с реальностью. Поэтому наши клиенты могут быть уверены в том, что им будут рекомендованы актуальные инструменты, подходы и модели для построения зрелого процесса обеспечения качества.

Немаловажно и то, что A1QA – крупная компания: сегодня у нас работают более 500 человек. Мы используем современные средства мониторинга качества проектов, управления компетенциями персонала, в том числе, менеджерами, обеспечиваем эффективное управление экспертизой. И, само собой, мы располагаем специалистами для самостоятельного выполнения практически любых задач по тестированию.

Клиент гарантированно получит от нас по-настоящему независимую, объективную оценку его процессов и на сто процентов честную обратную связь. Разумеется, правда не всегда бывает приятной, но все знают, что без нее устранять недостатки и прогрессировать невозможно.

