Рынок видеоконференцсвязи 2022
По прогнозам аналитиков мировой рынок ВКС в ближайшие годы будет расти на 20%. Российский рынок показывал схожую динамику, на нем внедрялись решения всех мировых лидеров. Однако в 2022 г. ситуация резко изменилась — после ухода иностранных вендоров у отечественных разработчиков появилась возможность занять весь рынок ВКС-решений. Российское ПО для видеоконференцсвязи, по мнению экспертов, практически не уступает иностранному. Проблема в нехватке оборудования, которое необходимо для создания современной инфраструктуры.
28.07.2022
Отечественные ВКС пока занимают не более 30% рынка, но на них приходится до 90% закупок
Читать полностью
Суммарная выручка топ-20 участников рейтинга поставщиков ВКС по итогам 2021 г. выросла на 18%, что соответствует прогнозу аналитиков о том, что рынок будет расти на 15-20% в год вплоть до 2025 г. Пока на долю российских решений приходится, по разным оценкам, от 20% до 30% рынка. Однако спрос на российские ВКС вырос в разы — сейчас 90% всех закупок ВКС приходится именно на отечественные решения. Предложение в сфере ПО достаточное, но существует проблема с «железом», которое необходимо для создания современной инфраструктуры.
Суммарная выручка топ-20 участников рейтинга поставщиков ВКС по итогам 2021 г. выросла на 18%, что соответствует прогнозу аналитиков о том, что рынок будет расти на 15-20% в год вплоть до 2025 г. Пока на долю российских решений приходится, по разным оценкам, от 20% до 30% рынка. Однако спрос на российские ВКС вырос в разы — сейчас 90% всех закупок ВКС приходится именно на отечественные решения. Предложение в сфере ПО достаточное, но существует проблема с «железом», которое необходимо для создания современной инфраструктуры.
Крупнейшие поставщики ВКС-решений в России
|№2021
|№2020
|Название организации
|Выручка в 2021 г., с НДС, ₽тыс.
|Выручка в 2020 г., с НДС, ₽тыс.
|Рост 2021/2020, %
|1
|—
|Rubytech
|994 925
|н/д
|—
|2
|—
|Webinar Group
|923 466
|709 000
|30,2%
|3
|2
|TrueConf
|795 514
|739 326
|7,6%
|4
|7
|Philax
|774 716
|271 724
|185,1%
|5
|—
|Сател
|643 392
|269 975
|138,3%
Источник: CNews Analytics, 2022Перейти к полному рейтингу
На российском рынке ВКС настала эпоха импортозамещения
Читать полностью Мировой рынок ВКС растет в среднем на 20% в год. В 2021 г. аналитики прогнозировали рост российского рынка также на 15–20%. В 2022 г. из-за ухода западных вендоров из России компаниям пришлось отказаться от планов по развитию систем ВКС. Вектор внимания заказчиков сместился в сторону сервисной поддержки уже имеющегося оборудования и мощностей, а также в сторону поиска альтернативных импортонезависимых решений. К началу 2023 г. на инсталлированные российские разработки будет приходиться примерно 50%.
Мировой рынок ВКС растет в среднем на 20% в год. В 2021 г. аналитики прогнозировали рост российского рынка также на 15–20%. В 2022 г. из-за ухода западных вендоров из России компаниям пришлось отказаться от планов по развитию систем ВКС. Вектор внимания заказчиков сместился в сторону сервисной поддержки уже имеющегося оборудования и мощностей, а также в сторону поиска альтернативных импортонезависимых решений. К началу 2023 г. на инсталлированные российские разработки будет приходиться примерно 50%.
Станислав Иодковский, IVA Technologies: Вернувшись в Россию, зарубежные вендоры поймут, что рынок надо отвоевывать
Читать полностью После ухода из России сервисов ВКС вроде Cisco Webex и Microsoft Teams бизнес начал миграцию на российские решения видеоконференцсвязи. Что сейчас могут отечественные разработчики предложить компаниям и когда ожидают возвращения зарубежных вендоров, в интервью CNews рассказал гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский.
После ухода из России сервисов ВКС вроде Cisco Webex и Microsoft Teams бизнес начал миграцию на российские решения видеоконференцсвязи. Что сейчас могут отечественные разработчики предложить компаниям и когда ожидают возвращения зарубежных вендоров, в интервью CNews рассказал гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский.
Что пользователи ждут от сервисов видеосвязи?
Читать полностью Если частный пользователь может позволить себе не сильно переживать из-за санкционных рисков, связанных с использованием привычных зарубежных сервисов видеоконференцсвязи, то корпоративным клиентам, у которых подобные платформы встроены в бизнес-процесс, в нынешних условиях требуются надежные отечественные решения. С безопасностью и надежностью всё более-менее понятно: в случае недоработок на этих участках, продуктами просто никто не станет пользоваться. А вот дополнительный функционал может оказаться как раз тем самым рубежом, где и развернется конкурентная борьба между разработчиками. Cnews и Сбер разбирались, что является решающими факторами при выборе ВКС.
Если частный пользователь может позволить себе не сильно переживать из-за санкционных рисков, связанных с использованием привычных зарубежных сервисов видеоконференцсвязи, то корпоративным клиентам, у которых подобные платформы встроены в бизнес-процесс, в нынешних условиях требуются надежные отечественные решения. С безопасностью и надежностью всё более-менее понятно: в случае недоработок на этих участках, продуктами просто никто не станет пользоваться. А вот дополнительный функционал может оказаться как раз тем самым рубежом, где и развернется конкурентная борьба между разработчиками. Cnews и Сбер разбирались, что является решающими факторами при выборе ВКС.
По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу
review@cnews.ru или по телефону +7 (495) 500-00-36.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.