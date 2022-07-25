Отечественные ВКС пока занимают не более 30% рынка, но на них приходится до 90% закупок

Суммарная выручка топ-20 участников рейтинга поставщиков ВКС по итогам 2021 г. выросла на 18%, что соответствует прогнозу аналитиков о том, что рынок будет расти на 15-20% в год вплоть до 2025 г. Пока на долю российских решений приходится, по разным оценкам, от 20% до 30% рынка. Однако спрос на российские ВКС вырос в разы — сейчас 90% всех закупок ВКС приходится именно на отечественные решения. Предложение в сфере ПО достаточное, но существует проблема с «железом», которое необходимо для создания современной инфраструктуры.

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Крупнейшие поставщики ВКС-решений в России

№2021 №2020 Название организации Выручка в 2021 г., с НДС, ₽тыс. Выручка в 2020 г., с НДС, ₽тыс. Рост 2021/2020, %
1 Rubytech 994 925 н/д
2 Webinar Group 923 466 709 000 30,2%
3 2 TrueConf 795 514 739 326 7,6%
4 7 Philax 774 716 271 724 185,1%
5 Сател 643 392 269 975 138,3%

Источник: CNews Analytics, 2022

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На российском рынке ВКС настала эпоха импортозамещения

Мировой рынок ВКС растет в среднем на 20% в год. В 2021 г. аналитики прогнозировали рост российского рынка также на 15–20%. В 2022 г. из-за ухода западных вендоров из России компаниям пришлось отказаться от планов по развитию систем ВКС. Вектор внимания заказчиков сместился в сторону сервисной поддержки уже имеющегося оборудования и мощностей, а также в сторону поиска альтернативных импортонезависимых решений. К началу 2023 г. на инсталлированные российские разработки будет приходиться примерно 50%.

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Станислав Иодковский
IVA Technologies

Станислав Иодковский, IVA Technologies: Вернувшись в Россию, зарубежные вендоры поймут, что рынок надо отвоевывать

После ухода из России сервисов ВКС вроде Cisco Webex и Microsoft Teams бизнес начал миграцию на российские решения видеоконференцсвязи. Что сейчас могут отечественные разработчики предложить компаниям и когда ожидают возвращения зарубежных вендоров, в интервью CNews рассказал гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский. 

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Что пользователи ждут от сервисов видеосвязи?

Если частный пользователь может позволить себе не сильно переживать из-за санкционных рисков, связанных с использованием привычных зарубежных сервисов видеоконференцсвязи, то корпоративным клиентам, у которых подобные платформы встроены в бизнес-процесс, в нынешних условиях требуются надежные отечественные решения. С безопасностью и надежностью всё более-менее понятно: в случае недоработок на этих участках, продуктами просто никто не станет пользоваться. А вот дополнительный функционал может оказаться как раз тем самым рубежом, где и развернется конкурентная борьба между разработчиками. Cnews и Сбер разбирались, что является решающими факторами при выборе ВКС.

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