Суммарная выручка топ-20 участников рейтинга поставщиков ВКС по итогам 2021 г. выросла на 18%, что соответствует прогнозу аналитиков о том, что рынок будет расти на 15-20% в год вплоть до 2025 г. Пока на долю российских решений приходится, по разным оценкам, от 20% до 30% рынка. Однако спрос на российские ВКС вырос в разы — сейчас 90% всех закупок ВКС приходится именно на отечественные решения. Предложение в сфере ПО достаточное, но существует проблема с «железом», которое необходимо для создания современной инфраструктуры.