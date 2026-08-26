Разделы

Бизнес Кадры Электроника
|

В России придумали простой и дешевый способ получать из спирта нанотрубки для электроники

Ученые нашли альтернативный способ производства перспективных материалов для электроники. Углеродные нанотрубки можно получать из водно‑спиртовых растворов путем нагрева. Это проще и дешевле существующих технологий, требующих применения дорогих катализаторов.

Новые материалы для электроники из спирта

Исследовательский коллектив из Череповецкого государственного университета (ЧГУ) разработал способ получения углеродных нанотрубок с помощью спирта, пишут РИА «Новости».

В основе идеи — нагрев водно‑спиртового раствора на пароводяной плазменной горелке.

Углеродные нанотрубки используются для изготовления материалов для электроники и медицины. Массовому применению мешает отсутствие простых и дешевых методов синтеза, рассказали ученые. Новая технология снимает эти барьеры.

equipment701.jpg
magnific
Получать нанотрубки для производства электроники можно проще и дешевле, нагревая водно-спиртовые растворы

Нанотрубки представляют собой сверхпрочную полую цилиндрическую структуру диаметром от 0,9 до нескольких десятков нанометров и длиной от одного мкм до нескольких сантиметров.

Синтез без дорогих катализаторов

Исследователи предложили простую альтернативу существующим технологиям, состоящим из нескольких стадий и требующим использования дорогих катализаторов.

Они пробовали нагревать растворы этанола, пропанола и бензола до ионизации, направляя пары в дуговой разряд, где при высокой температуре происходило их разложение на атомы углерода, которые затем конденсировались в наноструктуры. Диаметры, структура и количество слоев графеновых хлопьев в полученных нанотрубках зависели от типа сырья.

Отсутствие нескольких стадий предварительной очистки значительно упрощает процесс и снижает себестоимость. В отличие от классических способов, по словам ученых, производство можно вести непрерывно, без остановки для замены электродов или сбора продуктов.

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД
Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД безопасность

«Научное новшество заключается в использовании плазмы, состоящей из паров спирта. Пары спирта попадают в дуговой зазор за счет интенсивного испарения при нагреве в расширительном баке и за счет естественного давления», — отметил директор Передовой инженерной школы ЧГУ Георгий Курдюмов.

В ближайших планах команды — изучить влияние кислорода и водорода в водно‑спиртовых растворах на образование нанотрубок и выяснить, сколько наноматериала можно получить из разных видов сырья.

Перспективный материал для электроники

Перспективность углеродных нанотрубок обусловлена их уникальными свойствами — механической пластичностью, высокой теплопроводностью и биосовместимостью. Их применяют при создании литий-ионных аккумуляторов, углепластиковых материалов, в автомобильной промышленности и в медицине. Пока что нанотехнологии находятся на ранней стадии развития, но ученые прогнозируют им большое будущее. Предполагается, что главный прорыв произойдет в сфере электроники.

Мировым лидером по производству графеновых нанотрубок является люксембургская OCSiAL В феврале 2026 г. CNews писал о том, что российский Суд по интеллектуальным правам отобрал у нее три патента на разработанные в 2010 г. российскими учеными из Новосибирска технологии. Права перешли к западной компании через совместное с «Роснано» предприятие, которое вывело активы из России в 2023 г.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что меняется для жителей и управляющей компании после внедрения интеллектуального видеонаблюдения

Россияне разработали БПЛА нового поколения. Он может летать и как самолет, и как вертолет

Зачем бизнесу HR-экосистема с супераппом

США принуждают главную мировую компанию в сфере микроэлектроники прекратить сотрудничать с Китаем. Отказ повлечет суровые последствия

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Решена важная проблема фотонной электроники. Найден способ передачи оптических сигналов на большие расстояния

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще