Дата-центры в России будут окружать полосой отчуждения

Современные огромные ЦОД не вписываются в существующие санитарные нормы. Проект дорожной карты предлагает создавать вокруг новых дата-центров зону отчуждения, чтобы местные жители могли избежать негативных последствий для качества жизни, а операторы ЦОД — жалоб и требований закрыть уже действующие объекты.

Защитные зоны вокруг ЦОД

Новые дата-центры в России будут окружены защитными зонами, в которых не должны строиться социальные объекты и жилые дома, указано в проекте дорожной карты «Центр обработки данных», подготовленном Аналитическим центром при Правительстве, пишут «Известия».

Жителям может мешать соседство с такими сооружениями. Решения обсуждаются с заинтересованными ведомствами и отраслью.

Предлагается внести изменения в Земельный кодекс России и профильные нормативные акты. Подготовку соответствующих поправок в законодательство планируется завершить в 2026 г.

Защита от претензий местных жителей

«ЦОД — объекты критической информационной инфраструктуры, которые должны продолжать работу даже при авариях на электросетях. Для этого используются резервные дизель-генераторы, создающие повышенный шум при запуске и длительной работе», — рассказал директор по развитию и эксплуатации сети «РТК-ЦОД» Константин Степанов. Такие генераторы, согласно требованиям эксплуатации, необходимо регулярно тестировать.

Исторически ЦОД размещались в промышленных зонах крупных городов рядом с узлами связи и потребителями цифровых сервисов. Многие такие территории также активно застраиваются жильем. При этом действующие санитарные нормативы формировались в период, когда дата-центры были значительно менее масштабными. Сегодня речь идет о площадках на тысячи стоек и десятки мегаватт мощности, сказал Степанов.

Предлагаемая мера обеспечит «невозможность появления запретительных мер на эксплуатацию ЦОД в будущем» и позволит сократить административную нагрузку на владельцев дата-центров, связанную с удовлетворением жалоб, судебными разбирательствами и тому подобным, считают авторы дорожной карты.

«Классическая ситуация: ЦОД строится на промышленной или полупромышленной территории, затем рядом появляется жилая застройка, новые жители начинают жаловаться на шум, электромагнитное излучение, интенсивное движение грузового транспорта и добиваются ограничений для уже работающего объекта. Зона отчуждения делает такой сценарий юридически невозможным», — полагает эксперт НТИ по перспективным и новым источникам энергии Дмитрий Высокогорский.

В Минцифры считают, что называть это зонами отчуждения некорректно.

Конфликт интересов

Для отрасли эта тема не новая, проблема постепенно становится системной для Москвы и других крупных городов, отметил Степанов.

Сейчас операторы ЦОД действуют преимущественно в рамках собственных инженерных и договорных решений, поскольку специального законодательства нет, добавил Высокогорский.

«Проблема конфликта интересов между дата-центрами и жилой застройкой не уникальна для России — аналогичные регуляторные механизмы существуют в ряде европейских стран и в США, где для объектов критической инфраструктуры предусматриваются охранные и санитарно-защитные зоны», — пояснил эксперт.

Несмотря на это, в США местные жители активно протестуют против строительства ЦОД. По данным отчета компании CBRE, во второй половине 2025 г. впервые с 2020 г. объемы строительства новых центров обработки данных на основных рынках США сократились, поскольку противодействие местного населения препятствовало получению разрешений на строительство.

Анна Любавина

