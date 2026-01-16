«Ростелеком» купил крупную долю в разработчике цифровых решения для отелей

«Ростелеком» стал совладельцем компании «Эртек», занимающейся разработкой системы для управления гостиницами ECVI. Продукт поможет «Ростелекому» в продвижении собственного комплексного решения – «Цифровой отель».

«Ростелеком» сообщил о приобретении 49% компании «Эртек», разрабатывающей систему ECVI. Данная система относится к классу PMS (Property Management System) и предназначена для комплексного управления объектами размещения. Сумма сделки не разглашается.

В конце 2025 г. «Ростелеком» и «Эртек» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Согласно нему, «Ростелеком» предоставит инфраструктуру и цифровые сервисы, а «Эртек» - базовое PMS-решение.

«Таким образом, партнеры заложили основу развития единой экосистемы для гостиничной индустрии России – «Цифровой Отель», которая станет драйверами цифровизации отрасли, а также снизит ее зависимость от иностранных поставщиков», - заявляли в «Ростелекоме».

Связь «Эртека» с «Ростелекомом»

Согласно данным базы «Контур.Фокус», гендиректору ООО «Эртек» Сергею Дудину с 2014 г. принадлежало в компании 75%, Фонду развития промышленности Санкт-Петербурга – 25%. В 2024 г. Дудин стал единственным владельцем компании. Сейчас его доля сократилась до 55%, 45% принадлежат ООО «Комфорт Сервис», которой через «Вестелком» владеет «Ростелеком».

Дудин также является совладельцем других проектов в сфере автоматизации гостиничного бизнеса – ООО «Эделинк» и ООО «Эделинк-Сервис». В них он владеет по 30%, еще столько же принадлежат Янине Дудиной (возможно, речь идет о родственниках). Сергей Дудин является гендиректор ООО «Эделинк», Янина Дудина - гендиректором ООО «Эделинк-Сервис».

По 40% в обоих компаниях владеет Александр Егоров, гендиректор и основной владелец группы «Рексофт». «Рексофт» с 1990-х годах начал заниматься системой управления гостичными предприятиями «Эдельвейс». В 2010 г. проект был выделен в отдельную компанию – «Эделинк», а для его технической поддержки была создана компания «Эделинк-сервис».

«Цифровой отель» от «Ростелекома»

Согласно сообщению «Ростелекома», экосистема «Цифровой Отель» объединит отраслевые решения и передовые технологии, предлагая комплексный подход к управлению всеми аспектами работы объектов размещения - от создания цифровой инфраструктуры до коммуникаций с клиентами.

«С ее помощью владельцы гостиничного бизнеса любого масштаба, включая отели, апартаменты и базы отдыха, могут оптимизировать расходы, повысить качество обслуживания гостей и уровень автоматизации процессов, - заявили в «Ростелекоме». – Одним из ключевых элементов экосистемы является PMS-система управления отелем, которая интегрируется с цифровыми продуктами «Ростелекома», предоставляемыми по всей стране».

«Ростелеком» развивает платформы для управления гостиничными сервисами «Цифровой отель» с 2024 г. Данное решение интегрировано с комплементарными продуктами компании, такими как телевидение для гостиниц, Wi-Fi, виртуальная АТС, а также видеонаблюдение и видеоаналитика. Благодаря партнерству «Ростелекома» и «Эртека» появится возможность анализировать рынок, исследовать потребности бизнеса и тренды индустрии, что, в свою очередь, позволит разрабатывать новые сервисы и расширять портфель продуктов экосистемы для гостиничной отрасли.

По словам вице-президента «Ростелекома» по развитию продуктов и работе с МСП (малый и средний бизнес) Тимофея Абраменко, 70% малых и средних предпринимателей в индустрии гостеприимства уже активно используют не менее трех цифровых сервисов для развития бизнеса и сохранения конкурентоспособности. При этом все большую популярность приобретают комплексные решения, которые обеспечивают гибкость и способны адаптироваться под запросы конкретного бизнеса.

Компания «Эртек» была основана в 2012 г. Продукт ECVI имеет три версии: ECVI Base для небольших объектов, ECVI Pro для отелей трех-пятизвездочных отелей, продукт ECVI Apart для апарт-отелей и сервисных апартаментов. Продукты компании локализованы в Казахстане и в ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты). Компания реализовала свои решения в сетях апарт-отелей YE’S и Avenir, в сетях Best Western Hotel Group и Vertical Hospitality.

Другие покупки «Ростелекома» в сфере гостиничного бизнеса

Инвестиции в «Эртек» - не первые вложения «Ростелекома» в гостиничную сферу. В конце 2023 г. «Ростелеком» приобрел 60% долю в ООО «Кортеос», создавшую платформу для автоматизации делового туризма Corteos Platform. Это система управления корпоративными поездками, оптимизирующая процесс взаимодействия между туристическими агентствами и их клиентами-организациями (корпоративными клиентами, субагентами).