Эксперты обсудят работу с большими данными на конференции Data Sapience Data Day

Data Sapience проведет конференцию, посвященную работе с большими данными, Data Sapience Data Day, которая состоится 18 ноября 2025 года. Мероприятие объединит ведущих экспертов ИТ-отрасли и руководителей крупнейших компаний.

В программе конференции

На конференции Data Sapience Data Day эксперты обсудят работу с большими данными. Панельная дискуссия с участием CDO лидирующих организаций будет посвящена росту рынка больших данных и ключевым темам этого направления: перспективам развития дата-ландшафта; влиянию искусственного интеллекта на управление данными; оценке готовности рынка (технологии/решения/компетенции); вопросам миграции в публичные облака.

Клиенты выступят с докладами и расскажут о кейсах внедрения и эксплуатации решений Data Sapience. Среди спикеров — представители Альфа-Банка, ОТП Банка, Россельхозбанка и других крупных организаций.

Технологические презентации познакомят участников с возможностями Lakehouse-платформы данных Data Ocean и платформы управления данными Data Ocean Governance.

photogenica-phx664994664.webp

© macor / Фотобанк Фотодженика
© macor / Фотобанк Фотодженика

В мероприятии примут участие специалисты Т-Банка, Газпромбанка, Сбербанк Страхования, «Адастры» и других ведущих игроков рынка.

Подробная программа и регистрация

Участие в конференции бесплатное. Регистрация обязательна и проходит модерацию в соответствии с закрытым форматом мероприятия.

Рекламаerid:2W5zFGYvK9JРекламодатель: ООО Дата СапиенсИНН/ОГРН: 9701181979/1217700358083Сайт: https://datasapience.ru/

