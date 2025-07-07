ЛУКОЙЛ запустил бесконтактную оплату топлива через мобильное приложение

ЛУКОЙЛ запустил новый сервис LUKPAY, позволяющий оплачивать топливо и товары на АЗС без использования карт или наличных. Для оплаты достаточно отсканировать QR-код из мобильного приложения или Apple Watch. Сервис доступен для пользователей iOS, Android и HarmonyOS.



Оплата на АЗС с помощью QR-кода и смартфона

ЛУКОЙЛ представил инновационный сервис LUKPAY, предназначенный для быстрой и удобной оплаты топлива и товаров на АЗС без необходимости использования банковских карт или наличных средств. Автомобилистам достаточно предъявить QR-код из мобильного приложения или Apple Watch на кассе.

Сервис обеспечивает высокий уровень удобства: пользователи могут привязать банковскую карту к приложению, после чего физическое наличие карты не требуется. Оплата, начисление и списание баллов происходит мгновенно после сканирования QR-кода. Безопасность транзакций гарантируется тем, что данные карты хранятся только на устройстве пользователя, а для использования на другом смартфоне потребуется повторная привязка.

LUKPAY поддерживается на смартфонах с iOS, Android и HarmonyOS (Huawei), а также на часах Apple Watch. В настоящее время сервис доступен на кассах АЗС, а в ближайшее время его планируется внедрить на автоматических заправках и терминалах самообслуживания.

ЛУКОЙЛ представил сервис LUKPAY, предназначенный для быстрой и удобной оплаты топлива и товаров на АЗС

Для подключения сервиса пользователю необходимо сохранить данные банковской карты в мобильном приложении в разделе «Настройки» — «Способы оплаты». После добавления карты, можно активировать функцию «Быстрая оплата по QR-коду». Управление функцией осуществляется в настройках или через экран QR-кода карты лояльности, где её можно временно отключить, если требуется оплата обычным способом.

Для владельцев Apple Watch предусмотрена возможность оплаты через приложение «АЗС ЛУКОЙЛ» на часах. После подключения LUKPAY на смартфоне пользователь может сканировать QR-код непосредственно с часов, что делает процесс ещё более удобным.

LUKCNEWS – промокод на 300 баллов для новых клиентов. Как получить:





Нужно установить мобильное приложение «АЗС ЛУКОЙЛ» и создать виртуальную карту программы лояльности. До 31 августа 2025 года активировать промокод LUKCNEWS в разделе «Промокоды» мобильного приложения. До 30 сентября 2025 года заправиться или совершить покупку в магазине или кафе на АЗС «ЛУКОЙЛ» на сумму от 1 500 рублей с картой лояльности. 300 баллов будут начислены в течение 14 дней после совершения заправки/совершения покупки.



